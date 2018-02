SC Memmelsdorf ist aus dem Titelrennen

Mit dem enttäuschenden 0:3 beim direkten Verfolger TV Mömlingen (3.) und der knappen 2:3-Niederlage gegen den TV Bad Windsheim (4.) haben sich die Volleyballer des SC Memmelsdorf (2.) aus dem Kampf um die Meisterschaft in der Bayernliga Nord verabschiedet. Der Spitzenreiter TB/ASV Regenstauf hat drei Spiele vor Rundenschluss sieben Punkte Vorsprung vor dem SCM, und der Memmelsdorfer "Hintermann", der TV Mömlingen, bislang drei Begegnungen weniger absolviert.

Zunächst gastierte der SCM beim TV Mömlingen und musste eine herbe 0:3-Schlappe hinnehmen. Die Gäste fanden schwer ins Spiel. Wegen zahlreicher Netzberührungen und vieler Eigenfehler, vor allem beim Aufschlag, kam kein vernünftiger Spielrhythmus zustande, die nötige Spannung war nicht vorhanden. Mömlingen hingegen profitierte von den vielen geschenkten Punkten durch die Netzfehler. Seinen Vorsprung verwaltete der TVM gut. Die Mömlinger zwangen die Memmelsdorfer zudem mit druckvollen Aufschlägen zu unsauberen Annahmen. So musste der SCM die ersten beiden Sätze mit 15:25 und 16:25 abgeben. Knapper verlief der dritte Durchgang, in dem Memmelsdorf gut mithielt. Dennoch lag der SCM stets zurück. Der Gastgeber hielt seinen Vorsprung mit einer stabilen "Side-Out-Quote" und ließ dem SCM keine Möglichkeit, auszugleichen oder in Führung zu gehen. Mit 23:25 verlor der SCM auch den dritten Durchgang.

Der erste Durchgang tags darauf in der Seehofhalle ging mit 25:23 an Bad Windsheim, bevor die Gastgeber die nächsten Sätze souverän mit 25:16 und 25:15 gewannen. Bester SCM-Mann war Zhenya Nesterov, der praktisch jeden Ball im Feld des Gegners versenkte. Dann verpassten es die Memmelsdorfer, das Spiel für sich zu entscheiden. Stattdessen machten sie das Spiel unnötig spannend. Bad Windsheim ging zu Beginn des vierten Satzes schnell in Führung. Erst beim Stand von 22:22 schaffte der SCM den Ausgleich. Es folgte ein nervenaufreibendes Hin und Her, in dem der SCM seinen Matchball nicht nutzen konnte. Bad Windsheim hingegen glich mit einem 28:26 nach Sätzen aus.

Der SC Memmelsdorf verlor im Tiebreak komplett den Faden und ließ die Gäste zunächst mit 6:2 in Führung gehen. Nach dem 5:11 gelang es dem SCM, auf 9:11 zu verkürzen. Doch mehr war nicht möglich. So gewann der TV Bad Windsheim den Satz mit 15:10 und das Spiel mit 3:2.