SC Kemmern siegt "mit großer Intensität und unbändigem Einsatz"

Die Spannung steigt, zumal die Nachbarn vor dem ersten Regionalliga-Derby am Montag, 19. Februar, um 18.45 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Halle derzeit punktgleich dastehen. Die Basketballerinnen des SC Kemmern (5.) bezwangen die BG Elsenfeld/Großwallstadt (10.) mit 64:45, während die BG Litzendorf (6.) dem Spitzenreiter TG Wildcats Würzburg II mit 50:57 unterlag.

Um 17.30 Uhr Zweitliga-Derby der DJK Brose gegen Würzburg in der "Blauen", um 20 Uhr Regionalliga-Heimspiel des SC Kemmern gegen die BG Elsenfeld/Großwallstadt in der Baskidhall. Neben Sandra Schrüfer und Franziska Hager war auch Trainerin Jessica Miller doppelt gefordert, die Coach Kai Tzschentke (Uni-Skikurs) vertrat. Die SCK-Basketballerinnen lösten die Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten der Tabelle souverän. In den ersten drei Vierteln (19:10, 10:5, 19:12) sorgten sie für klare Verhältnisse, bevor sie die letzten zehn Minuten mit 16:18 knapp abgaben. Jessie Miller lobte "die große Intensität und den unbändigen Einsatz des ganzen Teams". Es habe eine harte Verteidigung gespielt, "und das verhalf uns zu leichten Punkten durch Schnellangriffe. Mir hat unser aggressives Auftreten gegen die Zonenabwehr gefallen. Wir haben uns gut bewegt und den Ball schön verteilt. Es war ein sehr verdienter Sieg des ganzen Teams."

SC Kemmern: A. Gut (9/1 Dreier), Hartmann (8), Kühhorn (8/1), Schrüfer (8/1), Vatthauer (8/2), Gese (7), Dathe (6), Redeker (6), Barth (2), Leykam (2), Hager

In der für sie ungewohnten Gereuther Baskidhall, in die sie kurzfristig hatten ausweichen müssen, brachten die Litzendorferinnen gerade offensiv kein flüssiges Spiel zustande, die Trefferquote war schlecht. Zudem verletzte sich Leistungsträgerin Daniela Vogel gleich zu Beginn am Oberschenkel und war von da an stark gehandicapt. Eine halbwegs stabile Defensive sorgte für ein 14:16 im ersten Viertel. Der zu siebt angetretene Gast erspielte sich einen kleinen Vorsprung, dem die "Piratinnen" von nun an hinterherliefen (Halbzeit: 26:36). Als im dritten Viertel die einzige echte Centerspielerin der BGL, Elisa Knoblach, mit ihrem fünften Foul (dem ersten von drei technischen Fouls der BGL) vom Feld musste, hatten die Würzburgerinnen Vorteile beim Rebound. 32:43 hieß es nach dem dritten Viertel. Die BGL-Damen versuchten nochmals alles, um heranzukommen. Dabei wurden sie jedoch immer wieder von den Referees zurückgepfiffen. Die Foulverteilung von 32:18 sowie das Verhältnis der zugesprochenen Freiwürfe (18:45) sorgten bei den Litzendorferinnen zunehmend für Frustration, die sich kurz vor Schluss in zwei weiteren technischen Fouls entlud. Der Gast ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

BG Litzendorf: Goller (15/4 Dreier), Duckarm (12), Vogel (10), Ferguson (4), Gehring (3), Dorberth (2), Knoblach (2), Rockmann (2), Malcharczyk, Kestler