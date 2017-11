Sassanfahrter verteidigen zweimal ihre Führung nicht

Die Lufgewehrschützen von Andreas Hofer Sassanfahrt starteten in Titting bei beiden Wettkämpfen der 2. Liga Süd erfolgversprechend gegen die FSG Titting und gegen die Sportschützen aus Zaitzkofen. Sie mussten aber im Endspurt die Punkte hergegeben - gegen Titting mit 2:3 und gegen Zaitzkofen mit 1:4. Damit sitzen sie mit drei anderen Mannschaften als Drittletzter im Tabellenkeller.

In der hitzigen Atmosphäre des Tittinger Schützenhauses erwischten die Sassanfahrter gegen die Einheimischen einen besseren Start. Vielleicht waren die Oberfranken aber auch unterschätzt worden. Nach ein bzw. zwei Serien lagen alle fünf Sassanfahrter Starter in ihren Partien vorne oder gleichauf mit ihren Gegnern. Auf Position 1 begann Sebastian Drawert vorsichtig gegen die Austria-Legionärin Marlene Pribitzer auf Tittinger Seite. Aber mit 99 Ringen in der zweiten Serie ging er in Führung und hielt seine Gegnerin auf Abstand. Mit 392:391 Ringen gewann er den ersten Punkt für sein Team.

Sehr stark eröffnete Lena Friedel ihren Wettkampf mit 99 Ringen gegen Rebecca Schnaid. Aber eine Acht in der zweiten und dritten Serie nutzte Rebecca zur Ringgleichheit. Im Nervenkrieg der vierten Serie patzte die Tittingerin mit einer Acht im 40. Schuss, und Lena Friedel ging mit 387:385 Ringen als glückliche Siegerin aus dem Stand. Überraschend stand es nun 2:0 für Sassanfahrt.

Bis zum 33. Schuss lagen Stephanie Friedel und ihre Kontrahentin Rebecca Urban Kopf an Kopf. Beide hatten exakt die gleichen Serien geschossen. Dann unterliefen der Sassanfahrterin zwei Achter kurz hintereinander. Das reichte Rebecca Urban, um mit 388:386 Ringen zu gewinnen. Parallel dazu bahnte sich auf Position 5 ein weiterer Punktverlust der Sassanfahrter an. Daniela Hempfling stieg mit dem Handicap einer Rückenverletzung in die Partie ein. Gut gestartet, musste sie in der zweiten Serie vor Schmerzen eine Pause machen. Eine Auswechslung war nicht möglich. So quälte sie sich gegen Markus Grinzinger in den Wettkampf zurück, kämpfte tapfer, verlor aber die Partie mit 379:382 Ringen. Nun stand es 2:2.

Die Entscheidung fiel auf der Position 4 zwischen Christian Holland und Ferdinand Rudingsdorfer. Holland hatte bis Mitte der dritten Serie seinen Gegner im Griff. Hoffnung keimte bei den Fans auf. Diese wurde jäh erstickt durch eine fulminante 99er-Serie des Tittingers, der mit 389:385 Ringen gewann. Damit stand es 3:2 für Titting.

Mit der Einstellung, endlich bis zum letzten Schuss die Konzentration hoch zu halten, gingen die Sassanfahrter in den Vergleich gegen Zaitzkofen, das in der Qualifikation zur Bundesliga knapp gescheitert war. Sebastian Drawert deutete mit einer 98er-Serie zu Beginn sofort seine Klasse an. Aber seine Gegnerin Sandra Reimann konterte mit einer 99er-Serie. Bis Mitte der dritten Serie hielt sie den Vorsprung von einem Ring. Dann schoss sie 22 Zehner in Folge, denen Sebastian Drawert zu wenig entgegenzusetzen hatte. Am Ende hatte die Zaitzkofenerin tolle 395 Ringe und sechs Ringe Vorsprung.

Nun lag es an Lena Friedel, den Ausgleich gegen Christoph Bogner-Weiß zu holen. Es wurde der erwartete Krimi. Die Spannung lebte nicht vom hohen Niveau des Kampfes, sondern von den vermeidbaren Patzern der beiden. Mit einem Zehner mehr schleppte sich Christoph Bogner-Weiß über die 40 Schuss und gewann diesen Nervenkrieg mit 383:382 Ringen. Währenddessen setzte Christian Holland auf Position 4 perfekt die Vorgabe von Trainer Peter Friedel gegen Thomas Pelkofer um. Ruhig und konzentriert übernahm er mit der zweiten Serie die Führung und gab sie bis zum Ende nicht mehr her. Er gewann mit 388:387 Ringen.

Hoffnung keimte nun bei den Sassanfahrtern auf. Diese blieb auch bis zur dritten Serie von Stephanie Friedel. Ihr Widersacher in der Partie 4, Thomas Dietz, haderte immer wieder mit sich. Mit dem 32. Schuss leistete sich Stephanie Friedel eine Acht, und Thomas Dietz überrollte die junge Sassanfahrterin tatsächlich noch mit 387:385 Ringen. Damit führten die Zaitzkofener uneinholbar mit 3:1.

Trotz Rückenschmerzen hielt Daniela Hempfling gegen den Ungarn Tamas Haner auf Position 5 tapfer durch, musste sich aber der Routine des international erfahrenen Schützen beugen. Sie verbesserte sich gegenüber dem Vorkampf, verlor aber mit 382:387 Ringen. Die Sassanfahrter mussten sich nach gutem Beginn unter Wert mit 1:4 geschlagen geben.