Rückstand aufgeholt und gesiegt

Mit dem 80:67-Sieg nach Verlängerung über die Art Giants Düsseldorf haben die U16-Basketballer von Brose Bamberg (Regnitztal Baskets) ihre weiße Weste in der Relegationsgruppe 3 der Jugend-Bundesliga (JBBL) gewahrt. Das war der zwölfte Erfolg im zwölften Spiel für die Mannschaft von Trainer Kevin Kositz.

Alles andere als optimal verlief der Start für die Regnitztal Baskets in der Hauptsmoorhalle. Sie hatten Mühe, ihre herausgespielten Chancen in Körbe umzumünzen. Etwas zu zaghaft agierte die Kositz-Truppe und ließ die Düsseldorfer in Front gehen (14:20). Auch im zweiten Viertel präsentierten sich die Giants stark, während es die Strullendorfer offensiv weiter schwer hatten. Sie lagen zur Pause mit zehn Punkten zurück (28:38).

Erst im Laufe der zweiten Halbzeit platzte der Knoten und die Brose-Youngster fanden ihren Rhythmus. Mit einer starken Mannschaftsleistung arbeiteten sich vor allem Paul Guck und ein stark aufspielender Adrian Worthy heran, nach 30 Minuten betrug der Rückstand nur noch einen Punkt (46:47).

Es sollte spannend bleiben, zumal sich die Art Giants Düsseldorf vom Bamberger Aufwärtstrend nicht beirren ließen und weiterhin zu Punkten kamen. Besonders Harissis Batsis, Abykane Mbaye und Efe-Cem Colak nutzten ihre Chancen und steuerten in dieser Phase wichtige Zähler bei. Nach regulärer Spielzeit (64:64) hatte sich kein Sieger gefunden - die fünf Minuten der Verlängerung sollten es richten. Coach Kositz appellierte weiter an den Kampfgeist seiner Jungs und wurde nicht enttäuscht. Konzentriert nahmen die Regnitztal Baskets die "Overtime" als Chance an und markierten insgesamt noch 16 weitere Zähler, während sie ihren Gästen aus Düsseldorf nur noch drei Punkte gestatteten.

Letztlich klar mit 80:67 sicherten sich die Regnitztal Baskets den Sieg. Trainer Kositz freute sich: "Unsere Mannschaft hat sich trotz langen Rückstands nicht aufgegeben und sich Stück für Stück zurückgekämpft, darauf können alle stolz sein. Jetzt gilt es, diese Erfahrungen für die Vorbereitung auf das nächste Spiel zu nutzen und daraus zu lernen."

Mit dem zwölften Sieg in Folge rangiert die Bamberger JBBL-Truppe weiter an der Tabellenspitze der Relegationsgruppe 3. Sie ist am Sonntag (12.30 Uhr) beim Verfolger RheinStars Köln zu Gast, der sich jüngst mit 90:85 bei den Junior Baskets Rhein-Neckar (5.) durchsetzte.

Regnitztal Baskets: Worthy (28), Guck (14/1 Dreier), Radina (10/2), Smith (8/1), Eichelsdörfer (4), Heinrich (4), Stephan (3/1), Böhm (3), Wieland (3/1), Dull (3), Günthner, Körber