Ricky Hickman gefeierter Held bei Brose Bamberg

Vier Spiele gegen spanische Mannschaften - vier Siege: Die Teams von der iberischen Halbinsel liegen den Bamberger Brose-Basketballern. Nach den Erfolgen in Malaga, gegen Vitoria und dem Triumph in Nürnberg gegen den FC Barcelona setzte sich die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri am Donnerstagabend nach einem irren Comeback auch gegen den spanischen Titelträger Valencia Basket mit 83:82 (41:47) durch und bleibt in der Euroleague nach dem ersten Viertel der Saison mit nun 5:4 Siegen weiter ein Kandidat für die Play-offs. Nach dem spielfreien Wochenende in der Bundesliga auf Grund der Länderspiele gegen Georgien (Freitag) und in Österreich (Montag) ist das Brose-Team dann nächsten Donnerstag in der Königsklasse bei Khimki Moskau gefordert.

Rückkehrer Daniel Hackett und Ricky Hickman setzten mit ihren Dreiern gleich zu Beginn die Akzente auf Bamberger Seite, wobei Letzterer nach dem ersten Viertel schon zehn Punkte auf seinem Konto hatte. Nach einem 16:11-Vorsprung riss aber plötzlich der Faden bei den Hausherren. Valencia, das mit Martinez, Abalde und Dubljevic auf drei verletzte Akteure verzichten musste, holte mit einem 10:0-Lauf das Momentum auf seine Seite und stellte die Bamberger Defensive mit klugem Passspiel immer wieder vor Probleme.

Auch im zweiten Viertel fanden die Gastgeber kein Mittel gegen die gefährlichen Dreierschützen der Spanier. Sechs verschiedene Spieler versenkten in den ersten 20 Minuten sieben Distanzwürfe (bei nur zehn Versuchen) im Bamberger Korb. Aber auch in der Rückwärtsbewegung waren die Brose-Akteure zu langsam und kassierten so zehn Punkte nach Schnellangriffen. Nach 15 Minuten hatte Valencia erstmals einen Zehn-Punkte-Vorsprung herausgeschossen. Ricky Hickman hatte zum Glück sein Visier gut eingestellt und brachte sein Team mit seinen Dreier 3 und 4 bis zur Pause wieder etwas heran (41:47). Tibor Pleiß, der an alter Wirkungsstätte herzlich begrüßt worden war, hatte nach 20 Minuten bereits drei Fouls auf dem Konto und war blass geblieben.

Die zweite Hälfte begann kurioserweise mit einem Freiwurf und Ballbesitz für Bamberg, da Will Thomas auf dem Weg in die Kabine von den Unparteiischen noch ein "Technisches" kassiert hatte. Die Hausherren konnten jedoch kein Kapital daraus schlagen - im Gegenteil: Der Ex-Frankfurter Doornekamp und Vives setzten das Dreier-Feuerwerk fort und brachten den spanischen Meister wieder zweistellig in Front (55:44). Auf der anderen Seite dagegen fielen die Würfe mit Ausnahme von Daniel Hackett nicht. Vor allem unter dem Korb wurden reihenweise Chancen ausgelassen, so dass die Gäste bis auf 66:50 davonziehen konnten.



Letztes Viertel 31:16 gewonnen

14 Punkte betrug der Rückstand vor den letzten zehn Minuten - würde das Brose-Team noch einmal so eine Aufholjagd wie in der Vorwoche gegen Barcelona hinlegen? Nach einem 15-Punkte-Rückstand erwachte das Bamberger Kämpferherz: Taylor und Maodo Lo brachten die Hausherren 15,1 Sekunden vor dem Ende bis auf 80:81 heran. Hickman wurde 2,1 Sekunden vor Schluss beim Dreier gefoult und verwandelte nervenstark drei Mal zum Sieg. Nach Valencias Fehlwurf brannte es lichterloh in der Frankenhölle, und Hickman stimmte kurz darauf die "Humba" mit den begeisterten Fans an.



Die Statistik

Brose Bamberg -

Valencia Basket 83:82

(20:23, 21:24, 11:19, 31:16)

Bamberg Hickman (26 Punkte/ 5 Dreier), Rubit (13), Taylor (10/2), Hackett (9/1), Lo (9/1), Zisis (6), Mitrovic (6), Wright (2), Radosevic (2), Nikolic, Staiger

Valencia Green (17/1), Thomas (12), Van Rossom (12/4), San Emeterio (12/1), Sastre (8/2), Doornekamp (8/2), Pleiß (7), Rudez (3/1), Vives (3/1), Puerto

SR Radovic (Kroatien), Majkic (Slowenien), Obrknezevic (Serbien)

Zuschauer 6100 ausverkauft

Gesamtwurfquote Bamberg 44 Prozent (30 Treffer/68 Versuche), Valencia 54 (27/50)

Dreier Bamberg 45 Prozent (9/20), Valencia 60 (12/20)

Freiwurfquote Bamberg 82 Prozent (14/17), Valencia 88 (16/18)

Rebounds Bamberg 29 (18 defensiv/11 offensiv), Valencia 31 (27/4)

Ballgewinne/-verluste Bamberg 5/8, Valencia 3/13

Assists Bamberg 14 / Valencia 18

Fouls Bamberg 19 / Valencia 23