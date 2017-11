Richtungweisende Partie für den SV Memmelsdorf

Am heutigen Samstag (14 Uhr) empfängt der SV Memmelsdorf (Platz 5) zum

Verfolgerduell der Fußball-Landesliga Nordost den TSV Neudrossenfeld in der Schmittenau. Der Gast besiegte am vergangenen Spieltag den ASV Veitsbronn klar mit 6:1 und festigte damit Platz 4. Der SVM verlor das Nachholspiel beim heimstarken SC Feucht mit 0:3 und verabschiedete sich vorerst aus der Spitzengruppe.

Um nicht ins Niemandsland der Tabelle abzurutschen, benötigt der SV Memmelsdorf dringend die drei Punkte gegen den TSV Neudrossenfeld. Dass dies kein leichtes Unterfangen für die Jungs aus der Schmittenau sein wird, zeigt ein Blick auf die Statistik. Der TSV Neudrossenfeld belegt in der Auswärtstabelle Platz 2 hinter dem ungeschlagenen ATSV Erlangen. 22 Punkte

holten die Gäste auf fremden Plätzen. Somit wird Trainer Werner Thomas seine Truppe auch in Memmelsdorf sehr gut einstellen, denn auch die Gäste brauchen unbedingt die drei Punkte, um im Kampf um Platz 2 im Rennen zu bleiben.

Der SV Memmelsdorf wird auf eine kompakte Truppe aus Neudrossenfeld treffen, die weiß, wo das gegnerische Tor steht. Mit 40 Toren stellt der TSV die drittbeste Offensive in der Landesliga Nordost. Somit dürfte wieder einiges an Arbeit auf die Defensivabteilung der Memmelsdorfer zukommen, die im Moment alles andere als sattelfest steht. Bereits 33 Mal musste Keeper Florian Dörnbrack in dieser Serie hinter sich greifen. Trainer Rolf Vitzthum wird sich also etwas einfallen lassen müssen gegen die offensivstarken Neudrossenfelder. Für den SV Memmelsdorf zählt in dieser Begegnung nur ein Sieg, wenn er unter den ersten Fünf in der Tabelle weiter mitmischen möchte. Bei einem Sieg bleibt der SV Memmelsdorf im Rennen um Platz 4, während er bei einer Niederlage den Kontakt zum TSV Neudrossenfeld verlieren würde. Somit sollte die Mannschaft aus der Schmittenau wissen, worum es in diesem Spiel geht. Dass man die Gäste schlagen kann, zeigte das Hinspiel, das die "Rot-Weißen" mit 2:1 in Neudrossenfeld gewannen. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Koch, Schwarm, Wernsdorfer,Hörnes, Saal, Schütz, Hummel, Griebel, Ogunjimi, Seifert, Baumüller, Nikiforow