Regnitztaler Talente erreichen souverän die Play-offs

Die U16-Korbjäger der Regnitztal Baskets haben die Relegationsrunde 3 in der Jugend-Bundesliga (JBBL) als souveräner Spitzenreiter mit dem 13. Sieg in 14 Spielen beendet. Gegen die Tennet Young Heroes aus Bayreuth (6.) setzte sich das Team von Trainer Kevin Kositz klar mit 84:41 durch. Zum Auftakt der Play-offs um die deutsche Meisterschaft geht es im Süd-Achtelfinale am Sonntag, 4. März, um 12.30 Uhr zunächst zur TS Jahn München. Das Rückspiel (Modus "best-of-three") steigt am Sonntag darauf um 12.30 Uhr in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle.

Die jungen Strullendorfer gingen im Oberfrankenderby schnell in Führung und ließen sich zu keiner Zeit in Bedrängnis bringen. Zwar trafen die jungen Strullendorfer wenig von außen, nutzten dafür aber ihre herausgespielten Chancen geschickt. Besonders Paul Guck und Nico Böhm erwiesen sich erneut als Konstanten ihres Teams, das zur Halbzeit schon mit 42:24 führte.

Zumal sich die Ballverluste auf Bayreuther Seite häuften, bauten die Brose-Youngster ihre Führung aus. Auch in dieser Phase war es besonders das Spiel unter dem Korb, das die Grundlage des Erfolgs war. Das Mannschaftsspiel und der Kampfgeist bescherte den Bambergern eine deutliche Führung. Im dritten Viertel ließen die Regnitztaler gerade sechs Punkte zu und markierten selbst 28 Zähler. Auch in den letzten zehn Minuten gelang Bayreuth nicht viel, während Bamberg den Sieg sicher nach Hause brachte. Alle Youngster standen beim verdienten 84:41 auf dem Parkett.

Regnitztal Baskets: Guck (21/1 Dreier), Worthy (16), Heinrich (14), Böhm (13), Radina (7/1), Stephan (5/1), Körber (3), Günther (2), Karioui (2), Eichelsdörfer (1), Smith