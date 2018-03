Play-offs: Erste Runde Endstation für Regnitztal

Die JBBL-Basketballer der Regnitztal Baskets mussten sich auch im zweiten Spiel der Play-offs Süd der TS Jahn München geschlagen geben. Sie unterlagen zu Hause mit 66:73, damit ist die Saison zu Ende.

Nach einem ausgeglichenen Start (21:20) nutzte die Mannschaft aus der Landeshauptstadt viele zweite und dritte Chancen am Brett aus, um sich erstmals in Führung zu spielen. Aufseiten der Brose-Bamberg-Youngsters lief es hingegen nicht ganz rund: Es kam kaum ein konsequentes Mannschaftsspiel zusammen, was dazu führte, dass die TS Jahn erneut zum Zuge kam. Trotzdem blieb Regnitztal zur Halbzeit in Schlagdistanz, denn Paul Guck und Jakob Keßler hielten ihre Farben im Spiel. So ging es mit einem knappen 33:36-Rückstand in die Kabine.

Die Gastgeber zeigten im dritten Abschnitt gute Offensivaktionen. Guck, Keßler und Adrian Worthy verbuchten wichtige Zähler, so dass es nach 30 Minuten nur noch 53:52 für München stand. Doch die Youngsters fanden nach der Viertelunterbrechung nur schwer zurück zu ihrem Rhythmus und ließen München erneut Freiräume, die die TS Jahn konsequent ausnutzte. Am Ende unterliegen die Regnitztaler mit 66:73.

Mit der Niederlage gegen den TS Jahn München endet die Saison für die Bamberger U16, die besonders in der Relegationsrunde aufblühte und diese mit 13 Siegen und einer Niederlage abschloss. Ein Erfolg bleibt das Erreichen der Play-offs daher allemal. la

Regnitztal Baskets: Guck (29 Punkte), Keßler (18/3 Dreier), Worthy (9), Eichelsdörfer (6), Radina (2), Heinrich (2), Günther, Stephan, Smith, Wieland, Körber, Karioui