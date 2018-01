Oberhaid schafft es ins Halbfinale

Türkspor Nürnberg hat die bayerische Futsalmeisterschaft der Herren um den Lotto-Bayern-Hallencup gewonnen. Vor 960 Zuschauern in der Bürgermeister-Goebels-Halle in Bad Neustadt an der Saale setzte sich der Bezirksligist im Finale mit 1:0 gegen den TSV Rottendorf (Bezirksliga) durch.

Der oberfränkische Bezirksmeister FC Oberhaid zog sich gut aus der Affäre und schaffte als Gruppensieger den Sprung ins Halbfinale. Dort zog der Tabellensechste der Bezirksliga Oberfranken West gegen den späteren Turniersieger Türkspor Nürnberg mit 0:2 den Kürzeren.

Die Oberhaider schafften in der Gruppe A mit zwei Siegen und einem Unentschieden den Einzug in die Runde der letzten Vier und blieben dabei ohne Gegentor. Im ersten Spiel besiegte die Mannschaft von Trainer Alexander Stretz nach Toren von Daniel Miermann und Dominik Betz den Oberpfälzer Kreisligisten SV Burgweinting sowie einem Eigentor durch Burak Yildirim mit 3:0. Anschließend setzte sich der FCO gegen den Landesligisten FC Stätzling, der sich als schwäbischer Bezirksmeister qualifiziert hatte, mit 4:0 durch. Die Torschützen waren Marcel Kutzelmann (2), Alexander Böhm und Daniel Biermann. Im letzten Gruppenspiel gab es ein 0:0 gegen den unterfränkischen Bezirksligisten TSV Rottendorf, der als Zweiter ebenfalls das Halbfinale erreichte. In der Gruppe B zogen der gastgebende Bayernligist TSV Großbardorf mit drei Siegen aus drei Spielen sowie Türkspor Nürnberg in das Halbfinale ein. In der Runde der letzten Vier ging für den FC Oberhaid nach dem Gewinn der Kreis- und der Bezirksmeisterschaft die diesjährige Futsal-Saison zu Ende. Das Stretz-Team musste sich Türkspor Nürnberg mit 0:2 geschlagen geben. Mehmet Menekse (8. Min.) und Mustafa Köseoglu (15.) schossen den mittelfränkischen Bezirksligisten ins Endspiel. Im zweiten Halbfinale machte der TSV Rottendorf den Finaleinzug durch ein 5:4 nach Sechsmeterschießen über den Bayernligisten TSV Großbardorf perfekt.

Den Siegtreffer für die Nürnberger im Endspiel erzielte Richard Vidal Camejo. Türkspor löste mit dem ersten Triumph beim Lotto-Bayern-Hallencup das Ticket für den süddeutschen Futsal-Cup am 3. März in Regensburg. "Das ist natürlich Wahnsinn! Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Zum ersten Mal beim Lotto-Bayern- Hallencup dabei und direkt gewonnen. Den Sieg haben sich die Jungs aber auch verdient, auch wenn der Sieg im Halbfinale vielleicht ein bisschen glücklich war. Jetzt wird das Vereinsheim noch schnell klar gemacht. und dann wird die Nacht in Nürnberg für alle sicher lang werden", erklärte Serdar Kuygun, Trainer von Türkspor Nürnberg. Die Mittelfranken erhielten den Siegerscheck über 1500 Euro, der TSV Rottendorf freute sich über 1000 Euro. Jeweils 750 Euro bekamen die Halbfinalisten TSV Großbardorf und FC Oberhaid.

Verbands-Spielleiter Josef Janker meinte nach der Siegerehrung: "Die Stimmung in der Halle hat gezeigt: Futsal begeistert! Wir haben einen perfekten Lotto-Bayern-Hallencup mit einem würdigen Sieger gesehen. Super Organisation, super Stimmung, und ich denke wir haben mit unseren Live-Services mit Liveticker und Livestream vom Finale auch allen Fans die optimale Amateurfußballunterhaltung geboten." red





Ergebnisse

BAYERISCHE FUTSAL-MEISTERSCHAFT

DER MÄNNER

(Endrunde in Bad Neustadt/Saale)

GRUPPE A

TSV Rottendorf -FC Stätzling 0:0

SV Burgweinting - FC Oberhaid 0:3

TSV Rottendorf - SV Burgweinting 3:1

FC Oberhaid - FC Stätzling 4:0

FC Stätzling - SV Burgweinting 3:2

FC Oberhaid - TSV Rottendorf 0:0

1. FC Oberhaid 3 7:0 7 2. TSV Rottendorf 3 3:1 5 3. FC Stätzling 3 3:6 4 4. SV Burgweinting 3 3:9 0



GRUPPE B

TSV Großbardorf - FC Hepberg 3:2

Türkspor Nürnberg - FC Reichstorf 3:0

TSV Großbardorf - Türksp. Nürnb. 2:0

FC Reichstorf - FC Hepberg 0:3

FC Hepberg - Türspor Nürnberg 0:1

FC Reichstorf - TSV Großbardorf 0:4

1. TSV Großbardorf 3 9:2 9 2. Türkspor Nürnberg 3 4:2 6 3. FC Hepberg 3 5:4 3 4. FC Reichstorf 3 0:10 0



HALBFINALE

FC Oberhaid - Türkspor Nürnberg 0:2

TSV Großbard. - TSV Rottend. n.S. 4:5



FINALE

Türkspor Nürnberg - TSV Rottend. 1:0