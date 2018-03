Nur ein kleiner Schönheitsfleck

Am letzten Spieltag mussten die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg als alter und neuer deutscher Meister ihren ersten Verlustpunkt hinnehmen. Der Vizemeister KC Schrezheim rang ihnen ein 4:4-Unentschieden ab, da der Gast vier von sechs Duellen für sich entschied. Da aber Bamberg im Gesamtergebnis mit 3582:3474 Kegeln vorne lag, konnte man eine Niederlage abwenden.

Im Spiel über sechs Bahnen vertraute die Victoria am Start auf Sina Beißer, Corinna Kastner und Alina Dollheimer, Schrezheim auf Winter, Schupp und Runggatscher. Beißer kam besser aus den Startlöchern und zeigte eine konstante Leistung. Über 149, 153, 149 und 164 kam sie auf 615 Holz und gewann gegen Winter (537) alle vier Sätze. Noch besser machte es Corinna Kastner, obwohl sie zu Beginn eine Satzniederlage (145:161) hinnehmen musste. Im weiteren Verlauf zeigte sie hervorragenden Kegelsport. Mit 175, 171 und 175 Holz sicherte sie sich die folgenden drei Sätze und besiegte Schupp mit 3:1 Satzpunkten (SP) und dem Tagesbestergebnis von 666 Kegeln.

Alina Dollheimer, die für Dany Kicker ins Starttrio gerutscht war, t ging durch ein 162:118 verdient mit 1:0 in Führung. Doch Runggatscher glich postwendend mit 149:143 aus. In den nächsten beiden Sätzen war Runggatscher die bessere Spielerin und holte durch Satzgewinne von 155:129 und 146:134 verdient den Mannschaftspunkt (MP) für den KC Schrezheim, da sie mit 3:1 SP siegte, wobei beide Spielerinnen auf ein Ergebnis von 568 Kegel kamen. Somit hatte Bamberg nach dem Starttrio eine 2:1 Führung bei 138 Kegeln Vorsprung inne.

Im Schlusstrio sollten Ioana Antal, Beata Wlodarczyk und Ines Maricic für die Entscheidung sorgen. Doch gegen die Schrezheimerinnen Barth, Lutz und Schneider mussten sie sich gewaltig strecken. Barth hatte Antal, die einen gebrauchten Tag erwischte, jederzeit im Griff. Nach einer souveränen 2:0 Führung musste sie zwar anschließend mit 132:140 den 1:2-Anschluss hinnehmen, aber im Schlusssatz konterte sie mit 135:127 und holte den MP durch ein 3:1 nach Sätzen und 548:529 Holz. Parallel entwickelte sich zwischen Maricic und Schneider ein hochklassiges Duell. Haarscharf gingen die beiden ersten Sätze (155:151 und 166:164) an Schneider. Im dritten Satz machte sie durch ein 154:148 vorzeitig den Sack zu, der dritte MP war bereits auf Schrezheimer Seite. Daher war es zu verschmerzen, dass Maricic den letzten Satz mit 154:129 gewann und mit 617:604 Kegeln vorne lag. Es keimte Hoffnung auf im Schrezheimer Lager.



Zerschossenes Bild

Wlodarczyk gewann gegen Lutz Satz 1 mit 161:156, aber Lutz konterte mit 150:135. Die Bambergerin ging durch ein 152:150 mit 2:1 in Führung, aber es blieb eng. Erst ein zerschossenes Bild kurz vor Schluss und ein Naturneuner von Lutz sorgten für die Wende. Am Ende konnte Lutz durch ein 155:139 zum 2:2 nach Sätzen ausgleichen. Aber da Lutz auch im Ergebnis nun mit 611:587 vorne lag, ging auch der letzte zu vergebene MP an die Gäste. Der Rückstand aber aus dem Starttrio war zu groß, so dass die zwei MP für das höhere Ergebnis an Bamberg gingen, was den 4:4-Endstand ergab. maha

SKC Victoria Bamberg -

KC Schrezheim 4:4

(12:12 Satzpunkte / 3582:3474)

Beißer - Winter 4:0 (615:537)

Kastner - Schupp 3:1 (666:606)

Dollheimer - Runggatscher 1:3 (568:568)

Antal - Barth 1:3 (529:548)

Wlodarczyk - Lutz 2:2 (587:611)

Maricic - Schneider 1:3 (617:604)