Nur drei Niederlagen für David Navara

Als nach vier Stunden Spielzeit die letzte Begegnung unter den Augen der ungefähr 50 Zuschauer im Bamberger Klinikum zu Ende ging, stand die imposante Bilanz fest: Insgesamt 28 der 33 Partien und damit 88 Prozent der Punkte verbuchte der tschechische Großmeister und ehemalige Bamberger Vereinsspieler David Navara, Nr. 20 der Weltrangliste, bei einem Simultanwettkampf für sich.

Drei Spielern, allesamt vom ausrichtenden Schachclub 1868 Bamberg, gelang zur Freude des begeisterten Publikums und der Mitstreiter sogar das Kunststück, den Großmeister zur Aufgabe zu zwingen, wobei insbesondere die Leistung von Alexander-Benedikt Sudes, einem Spieler der dritten SC-Mannschaft (DWZ 1462), aus der Masse herausstach. Er besiegte bei diesem ungleichen Duell in einer fehlerfreien Partie Navara nach einem Turmopfer.



Angriff abgewehrt

Die weiteren Gewinner waren Pablo Wolf, der den Angriff seines Gegners erfolgreich abwehrte, und Jens Herrmann, der nach langwierigen strategischen Manövern und mittels eines Bauernopfers selbst das Geschick an sich riss. Eine Punkteteilung erreichten hingegen der Schweinfurter Fide-Meister Harald Golda und Josef Both vom Nachbarverein RMV Concordia Strullendorf. Damit ist dem SC 1868 Bamberg, der sich mit seinen Veranstaltungen an ein breites, interessiertes Publikum wendet, der Auftakt zu seinem 150. Vereinsjubiläum geglückt.