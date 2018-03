Nüßlein gibt den Takt vor

Am vorletzten Spieltag der Saison feierten die Bundesligakegler des TSV Breitengüßbach einen ungefährdeten 6:2-Heimerfolg gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Amberg. Im Gesamtresultat zeigten die Hausherren mit 3678:3441 Kegeln bei ihrem letzen Heimauftritt eine starke Leistung und ließen den schwachen Oberpfälzern keinerlei Chancen auf den vorzeitig angepeilten Klassenerhalt.

Die Gäste von FEB Amberg wählten eine aggressive Aufstellung in den Frankenstuben und setzten Andreas Hüttner sowie Bernd Klein auf die Breitengüßbacher Startspieler Christoph Kaiser und Mario Nüßlein an. Doch gerade der vermeintlich stärkste Akteur der Oberpfälzer, Bernd Klein, stand an diesem Tag völlig neben sich, und so sorgte Nüßlein bereits frühzeitig mit seinem Partiebestwert von sehenswerten 644 Kegeln gegen Klein (534) für den ersten Mannschaftspunkt (MP) und ein Polster von über 100 Kegeln. So war es für die Hausherren durchaus zu verkraften, dass Kaiser trotz einer soliden und fehlerfreien Partie mit 577:605 Kegeln den zweiten MP an Hüttner abgeben musste.

In der Mittelachse sollten TSV-Kapitän Tobias Stark und Robin Parkan für die Vorentscheidung gegen Michael Wehner und Florian Möhrlein sorgen. Doch der Mannschaftsführer des TSV fand nicht zu seinem gewohnten Spiel und haderte zu viel mit der Bahn und sich selbst. So war es nur folgerichtig, dass er mit seinem schlechtesten Heimergebnis der Saison (570) den MP an den durchaus schlagbaren Wehner (583) abgeben musste. Währenddessen zeigte auch Parkan auf seiner Startbahn (128) ungewohnte Schwächen, was den unnötigen Satzverlust gegen Möhrlein (131) zu Folge hatte. Doch danach wachte der Tscheche im TSV-Dress auf und steigerte sich über starke Durchgänge von 153, 171 und 151 noch auf ein gutes Gesamtresultat von 603 Kegeln, was bei Gleichstand in den Sätzen dennoch den klaren Erfolg über Möhrlein (577) bedeutete.

Für die Amberger waren die Vorzeichen für den erhofften Punktgewinn trotz bereits zwei erzielter MP vor dem Schlussdurchgang überschaubar, wartete doch auf Seiten des TSV mit Christian Jelitte der stärkste Heimakteur auf Andreas Schwaiger. Auch Wolfgang Häckl rechnete sich gegen seinen ehemaligen Teamkollegen Zoltan Hergeth wohl eher nur Außenseiterchancen ein, was sich im Laufe des Schlussabschnitts auch bewahrheiten sollte. Zwar tat sich Jelitte auf der ersten Bahn noch etwas schwer, mit 154:145 Kegeln den Satzpunkt (SP) einzufahren, danach zeigte er aber wieder einmal eine Bahn der Extraklasse. Nach 102 Vollen ließ er sagenhafte 87 Kegel im Abräumen folgen und setzte sich mit 189:154 uneinholbar ab. So war auch sein etwas unnötiger Punktverlust auf der dritten Bahn zu verkraften, denn mit einer abschließenden 169 brachte auch er sein Duell mit 643:586 Kegeln in beeindruckender Manier nach Hause.

Hergeth zeigte derweil eine seiner besten Saisonleistungen und sorgte mit 153:127 und 163:150 ebenfalls für eine solide 2:0-Führung, ehe die bereits geschlagenen Gäste reagierten und Maximilian Hufnagel für Häckl in die Partie brachten. Doch auch er konnte dem hohen Tempo von Hergeth nicht folgen, der über weitere 154 und abschließende 171 Kegel sein Gesamtergebnis auf tolle 641 Kegel ausbaute, das gegnerische Duo (556) dabei dominierte und so den ungefährdeten Heimerfolg des TSV noch einmal kräftig untermauerte. ts



TSV Breitengüßbach - FEB Amberg 6:2

(15:9 Satzpunkte / 3678:3441 Holz)

Kaiser - Hüttner 1:3 (577:605)

Nüßlein - Klein 1:3 (644:534)

Stark - Wehner 2:2 (570:583)

Parkan - Möhrlein 2:2 (603:577)

Jelitte - Schwaiger 1:3 (643:586)

Hergeth - Häckl/Hufnagel 4:0 (641:556)