Niederlage noch abgewendet

In der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West rutschte der FC Oberhaid nach dem 2:2 im Verfolgerduell beim FC Coburg auf den vierten Platz ab. Dagegen rückte die DJK Bamberg II mit ihrem 2:0-Erfolg in Ebensfeld auf den dritten Rang vor. Der SV Merkendorf setzte sich beim Schlusslicht SV Dörfleins knapp mit 2:1 durch. In einem weiteren Spielkreis-Derby trennten sich der TSV Schammelsdorf und der TSV Breitengüßbach 2:2. Der SV Würgau verspielte drei schon sicher geglaubte Punkte gegen den SV Bosporus Coburg und verlor mit dem Schlusspfiff mit 2:3. Die SpVgg Ebing unterlag gegen den neuen Tabellenzweiten FC Mitwitz mit 2:4. Bereits am Freitagabend hatte der FC Eintracht Bamberg die Spitzenposition mit dem 5:4-Erfolg in Lettenreuth verteidigt.



TSV Schammelsdorf -

TSV Breitengüßbach 2:2

Die Abtastphase dauerte eine gute Viertelstunde. Es passierte nichts auf beiden Seiten. Erst ein unglückliches Eigentor eines Hausherrenakteurs brachte Leben ins Spiel. Es beflügelte zunächst die Gäste. Denn keine zwei Minuten später musste Torwart Roman Hochhalter sein ganzes Können aufbieten und ein Mayer-Geschoss entschärfen. Nach gut einer halben Stunde tauchte plötzlich Jonas Koschwitz vor dem Güßbacher Kasten auf, brachte das Leder aber nicht am Keeper vorbei. Die Gäste waren in dieser Phase vor allem über Konter gefährlich. Die Endstation hieß allerdings immer Hochhalter. In der 41. und 42. Min. wurden zwei dicke Möglichkeiten für die Hausherren in letzter Sekunde einmal von einem Abwehrspieler und zum zweiten vom Güßbacher Torhüter entschärft. Als alle schon mit dem Pausenpfiff rechneten, zog Jonas Dillig aus 25 Metern ab, und die Kugel schlug zum 0:2 im Winkel ein. Nach dem Wechsel passierte lange Zeit nichts. Der TSV Schammelsdorf konnte wenig Akzente setzten, und Güßbach verwaltete das Ergebnis. Erst in der Schlussviertelstunde rissen die Hausherren die Partie noch an sich. In der 73. Min. setzte sich Jonas Koschwitz energisch durch und erzielte mit einem platzierten Schuss ins Eck den Anschlusstreffer. Pascal Herbst gelang in der 87. Min. mit dem Kopf der Ausgleich, zu mehr reichte es aber trotz Überlegenheit nicht mehr.



SV Dörfleins -

SV Merkendorf 1:2

60 Minuten boten die Dörfleinser eine stark verbesserte Leistung, gingen aber dennoch als Verlierer vom Platz. Dörfleins hatte in der ersten Hälfte mehr Spielanteile, Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten kaum zu verzeichnen. In der 15. Min. spielte ein Merkendorfer das Leder zurück, C. Reuß lief dazwischen und spitzelte den Ball ins Tor. Zur Verwunderung aller entschied der Schiedsrichter auf Hinweis seines Assistenten auf Abseits und annullierte unter großem Protest der Dörfleinser den Treffer. In der 37. Min. hatte Merkendorf die Führung auf dem Fuß, doch B.Wich kratzte den Ball von der Linie. Die verdiente 1:0-Führung für die Heimelf erzielte in der 41. Min. P. Ramer, als er einen berechtigten Handelfmeter sicher verwandelte. Nach der Pause kamen die Gäste mit mehr Schwung aus der Kabine, doch die Abwehr der Dörfleinser stand zunächst sicher. Nach einem überflüssigen Foul an der Strafraumgrenze der Heimelf zirkelte der Ex-Dörfleinser B. Martin in der 66. Min. den Ball über die Mauer zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Nun bekamen die Gäste Oberwasser. Nach mehreren missglückten Abwehrversuchen stand W. Kappel (71.) völlig frei und erzielte die 2:1-Führung für die Gäste. Dörfleins hatte nun nichts mehr entgegenzusetzten, und die Merkendorfer brachten den Auswärtssieg sicher über die Zeit.



SV Würgau -

Bosporus Coburg 2:3

Beide Mannschaften begannen druckvoll und lauffreudig. In der 14 Min. hatte der SV Würgau die erste Großchance. Stefan Schmaus nahm einen Fehlpass des Gäste-Torwarts Daniel Rutz auf, wurde aber kurz vor dem Torschuss abgeblockt. Die spielbestimmende Heimelf ging in der 28. Min. durch einen schönen Freistoß von Jonas Schauer mit 1:0 in Führung. Würgau war nun am Drücker. Martin Heidenreich wurde im Strafraum der Gäste gefoult, Michael Raub setzte den Strafstoß aber an die Latte. Wiederum drei Minuten später machte es Christian Schwab aus 25 Metern besser und verwandelte einen Freistoß sehenswert zum 2:0. In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie. Zunächst klärte SV-Torwart Tobias Löhrlein per Fußabwehr gegen Volkan Saglam, eine Minute später war er einen Schritt zu spät und foulte seinen Gegenspieler: Rote Karte für den Keeper und Strafstoß für die Gäste. Markus Knauers Schuss schlug zum 2:1-Anschlusstreffer ein (53.). Die Gäste übernahmen nun mit einem Mann mehr das Spielgeschehen. Omar Rahmani bekam im Strafraum den Ball und knallte diesen aus kurzer Distanz zum Ausgleich unter die Latte. In der Nachspielzeit bekam Christian Schneider im Strafraum einen langen Ball zugespielt und erzielte den glücklichen Siegtreffer der Gäste.



TSV Ebensfeld -

DJK Bamberg II 0:2

Es entwickelte sich eine Begegnung auf einem guten Bezirksliganiveau, bei welchem die Heimelf zunächst die Initiative in der Offensive übernahm. Mitte der ersten Halbzeit waren dann die Gäste auch vollkommen im Spiel angekommen und mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar den Tick stärker. In der 23. Spielminute hatte die DJK eine Riesenmöglichkeit durch einen Foulelfmeter. Diesen versemmelte aber M. Eckstein, als er am stark parierenden M. Reschke scheiterte. Nur wenige Minuten später erfolgte eine knapp 30-minütige Unterbrechung aufgrund eines Unwetters. Nach dem Wiederanpfiff war die Heimelf dann wiederum etwas besser. Nach der Pause kam Ebensfeld zunächst etwas besser aus den Katakomben, konnte sich aber nicht wirklich zwingende Aktionen erarbeiten. In der 68. Min. drosch L. Holzheid freistehend vor Keeper Kraus den Ball aus sieben Metern in den Himmel. Nur vier Zeigerumdrehungen später umkurvte D. Kremer den Gästekeeper, vertändelte daraufhin aber das Leder. In der 77. Min. erzielte die DJK Don Bosco II zu einem unerwarteten Zeitpunkt das 0:1 durch Florian Schmauser. Die direkte Chance auszugleichen, bot sich L. Holzheid nur drei Minuten später, jedoch ging sein Schuss wieder über das Tor. Ebensfeld warf nun alles nach vorne. Als daraufhin nichts gelang, versetzte die abgezockte DJK Don Bosco dem TSV Ebensfeld den Todesstoß, als in der 87. Min. der eingewechselte Paul Günthner den 0:2-Endstand besorgte.



SpVgg Ebing - FC Mitwitz 2:4

In diesem interessanten Spiel entführten die effektiven Mitwitzer die Punkte aus dem Ebinger Seestadion. Nach einem Abspielfehler der Ebinger Abwehr nutzte Schülein die Chance, umspielte Torwart Haupt und schob zum 0:1 ein (16. Min.). Das 0:2 folgte in der 28. Min., als Fröba sich durchsetzte und gekonnt einschob. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte sich der Ebinger Winter mit einem herrlichen Solo durch und erzielte den 1:2-Anschlusstreffer. Die Gastgeber kamen entschlossener aus der Halbzeitpause. Merzbacher erzielte in der 58. Min. per Fallrückzieher den Ausgleichstreffer. Die Mitwitzer waren keinesfalls geschockt und kamen bereits in der 60. Min. durch ihren Torjäger Langbein zur erneuten Führung. Diese bauten sie in der 64. Min. aus, als Schiedsrichter Klerner nach einem Kopfball von Müller aus fünf Metern, den Torwart Haupt parierte, zum Entsetzen der Ebinger auf Tor entschied. Nun warfen die Hausherren alles nach vorne, doch zunächst scheiterte Funk in der 72. Min. mit einem Strafstoß am Gästetorwart, und in der 75. Min. klärte der Mitwitzer Chr. Müller auf der Linie. In der 78. Min. fand Winter mit einem Volleyschuss aus zehn Metern erneut in Torwart Winterstein seinen Meister. In der hektischen Schlussphase zeigte Schiedsrichter Klerner dem Ebinger Funk und dem Mitwitzer Föhrweiser noch Gelb-Rot.



FC Coburg - FC Oberhaid 2:2

Die Coburger praktizierten 45 Minuten lang Sicherheitsfußball ohne Tempo mit permanenten Quer- und Rückpässen, anstelle den technisch unterlegenen Gegner unter Druck zu setzen. Diesem fiel es durch kluges Verschieben nicht schwer, die Räume zuzustellen und den Hausherren den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel erzielten die Oberhaider ihre Führung. Ihr Dreh- und Angelpunkt Marcel Kutzelmann zirkelte einen Freistoß von der Mittellinie auf den Elfmeterpunkt. FCC-Keeper Oleksandr Churilov bekam das Leder, bedrängt durch einen Gegenspieler, nicht zu fassen, und Daniel Schmauser (23.) staubte mühelos zum 0:1 ab. Nur einmal musste auf der anderen Seite Torwart Jan Griebel bei einem Kopfball von Davide Dilauro (42.) zupacken. Nach der Pausenpredigt vom Coburger Trainer Matthias Christl, der mit Sertan Sener eine zusätzliche Offensivkraft einsetzte, wurde seine Truppe agiler. Doch wiederum erwischte sie der Widersacher auf dem verkehrten Fuß. Erneut nach einem Freistoß von Kutzelmann vollendete Jeffrey Stade aus spitzem Winkel zum 0:2. Die Antwort der nun wild entschlossenen Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Flügelwechsel von Carl-Philipp Schiebel genau in den Lauf von Sertan Sener (65.) donnerte dieser den Ball zum 1:2 volley genau in den Winkel. Auch der längst fällige Ausgleich blieb Sertan Sener (71.) vorbehalten, der wiederum nach Vorarbeit von Schiebel einnetzte. red





Die Statistiken

TSV Schammelsdorf: Hochhalter - D. Schneider, Ohland, R. Herbst, Kauder (68. Sauer), Völkl, M. Massak, C. Schmitt (71. Christmayr), Kestler (64. Pitzer), J. Koschwitz, P. Herbst / TSV Breitengüßbach: Stapf - Hümmer, Stärk, T. Grasser, Kruppa, Ott, Dillig, C. Herl, Mayer, S. Herl (84. Schmidt), Eck / SR: Hundsdörfer (Seybothenreuth) / Zuschauer: 120 / Tore: 0:1 Eigentor (17.), 0:2 Dillig (46.), 1:2 Koschwitz (73.), 2:2 P. Herbst (88.)



SV Dörfleins: Eberlein - Porzelt, Wich, Jäger, Reuß, Markewitz, P. Ramer, Heichel (80. Pröll), R. Ramer (60. A. Meier), Kopka, M. Maier / SV Merkendorf: Menze - Seifert (88. Heublein), Rosenberger, Kappel, Schneider, Schulz, Martin, Rießland (65. Herrmann), Dürbeck (81. Loch), Ultsch, Rausch / SR: Fenner (Möhrendorf) / Zuschauer: 285 / Tore : 1:0 P. Ramer (41.), 1:1 Martin (66.), 1:2 Kappel (71.)



SpVgg Ebing: Haupt - Merzbacher (80. Motschenbacher), J. Landgraf, Derra, Fuchs, Winter, Funk, Lorz, Büttner, Hubatschek (65. Skalischus), Altenfeld / FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, Engel, Wrzyciel, Maurer (93. Dötschel), Totzauer, Schülein (35. S. Müller), Langbein (86. Fischer), Fröba, Föhrweiser / SR: Klerner (Lichtenfels) / Zuschauer: 185 / Tore: 0:1 Schülein (16.), 0:2 Fröba (28.), 1:1 Winter (45.), 2:2 Merzbacher (58.), 2:3 Langbein (60.), 2:4 C. Müller (64.) / Gelb-Rote Karten: Funk (80.) / Föhrweiser (92.)



TSV Ebensfeld: Reschke - D. Scheler (83. Röder), Stölzel, Alt, Eideloth, Do. Kremer, Holzheid, Amon, Häublein, Popp, B. Quinger / DJK Bamberg II: Kraus - Braun, Musik, Gerner, Friedrich (57. Günthner), Lauterbach, Häßler /79. Heidenreich), Schmauser (91. Bogensperger), Zhgenti, Körner, Eckstein / SR: Pröhl (Bayreuth) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Schmauser (77.), 0:2 Günthner (87.)



SV Würgau: Löhrlein - Jäkel (89. M. Schauer, Düthorn, Schwab, Schmaus, B. Teufel, Jonas Hemmer, Raub, J. Schauer, Kestler (52. Gonzalez), Heidenreich / Bosporus Coburg: Rutz - Tokgöz, Rahmani, Dürr (70. Gezici), Schneider, Kilic, Özer, Knauer, Testa (78. Ergün), Hasirci, Gasmi (46. Saglam) / SR: Franz (Bayreuth) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Schauer (27.), 2:0 Schwab (33.), 2:1 Knauer (53., Foulelmeter), 2:2 Rahmani (76.), 2:3 Schneider (90.+2) / Rote Karte: Löhrlein (51.)



FC Coburg: Churilov - Kimmel (46. S. Sener), Heinze, Scheler, Guhling, Carl, Schmidt, Schiebel, G. Sener, Dilauro, Mosert / FC Oberhaid: Griebel - Nöth, Böhm (46. Fischer), Vogel, Emig, Betz, Seidelmann (82. Rödig), Kutzelmann, Schmauser (78. Dotterweich), Spath, Stade / SR: Hamper (Kulmbach) / Zuschauer: 100 / Tore: 0:1 Schmauser (23.), 0:2 Stade (60.), 1:2 S. Sener (65.), 2:2 S. Sener (71.)