Naomi Krebs auf Platz 1

Bei den nordbayerischen Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften der U20 und U16 setzte Naomi Krebs (LG Bamberg/W15) erneut ein Ausrufezeichen. Nach einem sehr vorsichtigen Vorlauf über 60 m Hürden zeigte Naomi im Endlauf ein engagiertes Rennen und bot auf den letzten Metern der bayerischen Meisterin Alicia Inhofer die Stirn. Naomi verbesserte erneut ihre Bestleistung auf 8,87 Sekunden und sicherte sich Platz 1. Auch im Weitsprung siegte Naomi Krebs trotz verschenkter Weite am Brett mit 5,39 m. Über die 60-m-Distanz zeigte sie erneut ihre Sprintstärke und siegte in 7,76 Sek. mit deutlichem Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen. Mit diesem Ergebnis war sie anr diesem Tag sogar schneller als die Sprinterinnen der Altersklasse U20.

In der Altersklasse MU20 war die LG Bamberg ebenfalls stark vertreten. Ein Titel ging an Samuel Düsel, der das Starterfeld der Hochspringer dominierte und mit einer übersprungenen Höhe von 1,83m seine persönliche Bestleistung einstellte. Über 200 m erreichte Düsel Platz 5 (23,62 Sek.).



Sieg beim Debüt über 800 m

Einen weiteren nordbayerischen Titel holte Christian Camilo Fischer (MU20) nach Bamberg. Er siegte in seinem ersten Rennen über 800 m in 2:06,5 Min. und sicherte sich damit die B-Qualifikation für die bayerische Meisterschaft. Oliver Leibbrand (MU20), ging in seiner Paradedisziplin dem Hürdenlauf an den Start und musste sich nur Leon Khavvam (LAC Quelle Fürth) geschlagen geben. Mit einer Zeit von 8,83 Sek. erreichte Leibbrand Platz 2 über 60 m Hürden, wodurch er sich ebenfalls für die bayerischen Meisterschaften qualifizieren konnte. Im Weitsprung konnte er noch nicht an frühere Bestleistungen anknüpfen und erreichte Platz 4 mit einer Weite von 6,07 m. Auch Christian Baumgartl (MU20) sicherte sich einen Platz auf dem Treppchen. Er konnte fast an seine persönliche Bestleistung im Kugelstoßen anknüpfen und sicherte sich mit 11,36 m Platz 3. Auch im Weitsprung erreichte er mit einer Weite von 5,77 m den Endkampf (Platz 7). Luca Siegler (MU20) qualifizierte sich über 60 m für das Finale und belegte Platz 6 in 7,34 Sek.

Im Kugelstoßen der U16 waren zwei Bamberger Athleten erfolgreich. Julia Weber (W14) absolvierte einen souveränen Wettkampf und erkämpfte sich mit ihrem letzten Stoß (3 kg/10,23 m) den nordbayerischen Titel.

Besonders erfreulich verlief der Kugelstoßwettkampf von Lars Raffel (M14): Lars verbesserte seine persönliche Bestleistung im ersten Wettkampf der Saison bereits um mehr als einen Meter und wurde mit Platz 5 belohnt (4 kg/11,71m). Julia Hofgärtner (W15) belegte über 800 m in 2:41,77 Min. Platz 6. NK