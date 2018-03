Mitmachen und gewinnen: VIP-Karten für Brose Bamberg gegen s. oliver Würzburg

Gewinnspiel: VIP-Tickets für das Derby gegen Würzburg gewinnen - so geht es:



Für das BBL-Saison-Spiel von Brose Bamberg können Sie bei uns 4x2 Karten gewinnen. Am Samstag um 20.30 Uhr startet das Spiel.Für die Teilnahme am Gewinnspiel schicken Sie einfach eine Mail an leserreporter@infranken.de mit dem Betreff "Frankenderby-Gewinnspiel", Ihrem Namen und einer Telefonnummer unter der Sie zu erreichen sind. Einsendeschluss ist Donnerstag, 15. März um 12 Uhr.Die beiden Gewinner werden zufällig ausgelost und telefonisch benachrichtigt. Die Tickets müssen bis Freitag, 16. Oktober, an der Pforte der Mediengruppe Oberfranken in der Gutenbergstraße 1, in 96050 Bamberg, abgeholt werden.Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich, ein Umtausch der Gewinne ist ausgeschlossen. Eventuelle Fehler sind vorbehalten, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.