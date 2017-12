Mitmachen und Gewinnen: Jetzt VIP-Karten für Brose Bamberg gegen CSKA Moskau sichern!

Der neunmalige Deutsche Meister Brose Bamberg empfängt in der Euroleague den russischen Top-Verein CSKA Moskau. Bei diesem Match zweier Top-Mannschaften geht es sicher hoch her - auf dem Platz und auf den Rängen.



Das Spiel gegen Moskau findet am 7. Dezember um 20 Uhr in der Brose-Arena in Bamberg statt.