Mit einem Bein im Final Four

Im Viertelfinale der Champions League trafen die Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg auf den slowenischen Vertreter KK Triglav Kranj. Mit 7:1 Mannschaftspunkten (MP) und einem sehr guten Gesamtergebnis von 3604 Kegeln ist dem deutschen Meister ein großer Schritt Richtung Final Four, das in Bamberg ausgetragen wird, gelungen. Trotz des klaren Vorsprungs ist in Kranj Vorsicht geboten, denn die Gäste gelten als sehr heimstark.

Victoria bot insgesamt eine starke Vorstellung, denn mit Beißer (631), Corinna Kastner (612), Ioana Antal (611) und Beata Wlodarczyk (609) schafften vier Spielerinnen die 600er-Marke, was auf Seiten der Gäste nur Birgitta Strelec (609) gelang.

Das engste Duell der ersten Runde bestritten Kastner und Strelec. Die Slowenin spielte mit 397 Kegeln stark in die Vollen und hatte Kastner immer wieder im Griff, die sich aber davon nicht beeindrucken ließ. Im Abräumen (233:212) holte sie die entscheidenden Zähler für ihren Sieg, der nach 2:2 Satzpunken (SP) am Ende mit 612:609 knapp ausging.

Beißer hatte keine Mühe mit dem Duo Blaz/M. Blagovic und holte mit 631:480 gleich ein 4:0 und 151 Kegel mehr heraus. Ihre gute Serie mit 149/158/151 krönte sie auf der Schlussbahn mit 173 Kegeln. Dany Kicker, die Dritte im Bunde, begann mit 152 und 159 Holz stark, musste aber durch einen Infekt geschwächt der Slowenin Nusa Bajzelj (595) mit 1:3 den MP überlassen.

Mit 129 Kegel Vorsprung ging das Schlusstrio auf die Bahnen. Antal war sofort im Bilde und sicherte sich mit 148, 175 und 155 die ersten drei Sätze und gab lediglich den letzten Satz ab. Ganz stark war ihr Spiel in die Vollen (405). Forstnaric konnte da nicht dagegenhalten, bot aber mit 573 eine gute Partie. Antal (611) siegte mit 3:1.

Auch Wlodarczyk (609 - 380 / 229) gefiel nach längerer Pause mit 3:1 gegen Hocevar und spielte dabei 153, 129, 165 und 162 Kegel. So war auch der vierte MP gesichert. Ines Maricic hat derzeit mit einer kleinen Krise zu kämpfen, nutzte aber die sich ihr bietenden Chancen gekonnt aus und machte mit 3:1 SP und 571 Holz den Sack zu. Der fünfte MP und das mit 270 Kegel Differenz bessere Mannschaftsergebnis ergaben ein beruhigendes 7:1 für das Rückspiel. maha

SKC Victoria Bamberg -

KK Triglav Kranj 7:1

(16:8 Satzpunkte / 3604:3334 Holz)

Beißer - Blaz/M. Blagovic 4:0 (631:480)

Kastner - Strelec 2:2 (612:609)

Kicker - Bajzelj 1:3 (570:595)

Antal - Forstnaric 3:1 (611:573)

Wlodarczyk - Hocevar 3:1 (609:543)

Maricic - N. Blagovic 3:1 (571:534)