Mintal, Schäfer & Co. in Bamberg: FCN-Traditionself kickt für guten Zweck

Fußball-Legenden des 1. FC Nürnberg laufen am Donnerstag, 3. August, um 19 Uhr auf dem Sportgelände der DJK Don Bosco Bamberg in Wildensorg auf. Die FCN-Traditionself trifft in einer Partie für den guten Zweck auf die eigens für diesen Anlass zusammengestellte Auswahl der "Bamberg Allstars". Ausgerichtet wird das Benefizspiel vom Förderverein "Goolkids", an den auch der Erlös geht; unterstützt wird "Goolkids" vom Spendenverein der Mediengruppe Oberfranken, "Franken helfen Franken".



Die FCN-Altstars um Dieter "Eckes" Eckstein, Thomas Ziemer, Thomas Brunner, Armin Störzenhofecker und Christian Eigler werden von drei Pokalsiegern aus dem Jahr 2007 verstärkt. Auch der langjährige Torwart und Kapitän Raphael Schäfer, Abwehrspieler Andy Wolf und "Phantom" Marek Mintal haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Weitere FCN-Größen alter Zeiten werden folgen, um den Fans einen launigen Fußballabend zu bereiten.



Stadt- und Kreisräte als Unterstützung

Zusammen mit dem Bamberger Trainer Christoph Starke hat der Förderkreis "Goolkids" das Team der "Bamberg Allstars" zusammengestellt.Das Team bilden noch aktive und bzw. ehemalige Fußball-Größen aus der Region. Im Tor stehen Manfred Distler und Christian Horcher, im Feld spielen Christoph Kaiser, Ralf Brandt, Marco Hillemeier, René Finnemann, Erkan Esen, Florian und Josef Pickel, Johannes Bechmann, Alexander Deptalla, Markus Grasser, Thomas Dotterweich, Alexander Roth, Bernd Eigner, Jürgen Dennerlein, Slim Riahi, Mario Herrmannsdörfer und Jürgen Pfister. Unterstützt werden die "Bamberg Allstars" von den Stadt- bzw. Kreisräten Christian Lange, Carsten Joneitis und Stefan Hipelius.



Die Altstars des 1. FC Nürnberg stehen nach dem Spiel für Autogramme und persönliche Gespräche zur Verfügung. Für das Benefizspiel werden noch Einlaufkinder gesucht. Bewerbungen nimmt "Goolkids" per Nachricht auf der Facebookseite www.facebook.com/goolkids oder per E-Mail info@goolkids.org entgegen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es auch in den beiden Bamberger FT-Geschäftsstellen am Grünen Markt und in der Gutenbergstraße.