Memmelsdorf und FCE spielen nicht

Der Regen macht den Fußballern in der Region vielerorts abermals einen Strich durch die Rechnung. In der Landesliga Nordost konnten die beiden Freitagsspiele (VfL Frohnlach - SV Mitterteich und SC Feucht - SpVgg Bayreuth II) wegen der schlechten Platzverhältnisse nicht ausgetragen werden. Die für Samstag vorgesehene Partie zwischen dem FC Lichtenfels und dem SV Memmelsdorf wurde am Freitag ebenso abgesagt wie das Spiel SV Friesen - SpVgg Erlangen. In der Bayernliga Nord wurde die Begegnung FC Amberg - TSV Aubstadt aus dem Programm genommen.



Städtische Plätze gesperrt

Aufgrund der Sperre der städtischen Rasenplätze durch das Gartenamt der Stadt Bamberg fällt in der Fußball-Bezirksoberliga West die Partie zwischen dem FC Eintracht Bamberg 201 und dem TSV Mönchröden aus. Aufgrund der Wettervorhersage ist mit weiteren Spielausfällen am Samstag und Sonntag zu rechnen. red