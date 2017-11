Melissa Stark glänzt mit 632 Holz

Die Zweitliga-Keglerinnen des SKC Victoria gewannen das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn KSV 90 Gräfinau-Angstedt. Nach zwischenzeitlich spannendem Verlauf setzten sich die Bambergerinnen am Ende deutlich mit 6:2 Punkten und 3471:3312 Kegeln durch und festigten Rang 3 hinter Karlstadt und Pöllwitz. Beste Spielerin der Partie war Melissa Stark mit einem überragenden Ergebnis von 632 Kegeln.

Zu Beginn der Partie sollten Lea Wagner, Sabrina Imbs und Agota Kovacsne-Grampsch die Weichen auf Sieg stellen. Dies gestaltete sich aber zu einer schweren Aufgabe. Wagner fand gut in ihr Spiel und ging gegen Reinhardt mit 2:0 in Führung. Diese wehrte sich jedoch bis zur letzten Kugel und konnte das Duell sogar noch zu ihren Gunsten entscheiden. Wagner musste sich mit 549:571 Kegeln und 2:2 Satzpunkten (SP) geschlagen geben.

Besser lief es bei ihrer Mannschaftskollegin Sabrina Imbs. Sie präsentierte sich nach schwachen Leistungen in den letzten Wochen wieder erstarkt und bot Leihbecher kaum Angriffsfläche. Nach einer 2:1-Führung legte Imbs mit 163 Kegeln (91 Volle, 72 Abräumen) noch einmal nach und verbuchte den Mannschaftspunkt (MP) auf das Bamberger Konto. Mit 596:555 Kegeln überzeugte Imbs vor allem im Abräumen (228 Kegel, 0 Fehler) und machte wichtige Zähler gut.

Kovacne-Grampsch hatte mit Zenker eine harte Nuss zu knacken. Während "Agi" zu kämpfen hatte, nutzte Zenker dies vor allem im Abräumen aus und ging mit 154:129 Kegeln schnell in Führung. Nach Satzteilung im zweiten Durchgang (138:138) geriet Kovacsne-Grampsch mit 142:159 abermals ins Hintertreffen. Zwar entschied sie den letzten Satz für sich, musste den MP jedoch mit 552:589 Kegeln und 1,5:2,5 SP deutlich an Zenker abgeben. Vor der Schlussgruppe lag Bamberg somit 1:2 und 18 Kegel im Rückstand.



Schlusstrio in guter Form

Dies sollten Patricia Roos, Melissa Stark und Sandra Nold korrigieren. Roos musste den ersten Satz an Müller zwar abgeben, glich aber schnell aus und machte wichtige Zähler gut. Den dritten Satz verlor sie knapp mit 138:139, konterte jedoch im letzten Durchgang und heimste bei 2:2 SP mit 562:542 Kegeln den zweiten MP ein.

Auch Nold präsentierte sich in sehr guter Form und ließ ihrer Kontrahentin zu keiner Zeit eine Chance. Nach 274 Kegeln zur Halbzeit ließ sie noch einmal starke 306 folgen und kam so zu einem sehr guten Ergebnis von 580 Kegeln. Risch wehrte sich, konnte mit 527 Kegeln aber keinen Satz gewinnen.

Spielerin des Spiels war Melissa Stark. Sie bot Kegelsport vom Feinsten und erspielte sich eine neue persönliche Bestleistung. Platte konnte dem Spektakel nur staunend zusehen und sah mit 528 kein Land. Nach drei überragenden Durchgängen von 177, 152 und 172 wechselte Stark mit 501 Kegeln auf die letzte Bahn und belohnte sich mit einem überragenden Ergebnis von 632 Kegeln (Volle 409, Abräumen 223).