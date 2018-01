Max Heyder ist deutscher Vizemeister

Zwei schnelle Siege





Wechselbad der Gefühle



oh



Bei den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften in Stuttgart-Bad Cannstadt hat sich Maximilian Heyder vom Judoclub Naisa in der 35 Teilnehmer starken Gewichtsklasse bis 60 kg die Silbermedaille erkämpft. Der zweifache deutsche Jugendmeister, der als Polizeimeisteranwärter in der Sportfördergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Olympiastützpunkt München-Großhadern trainiert, holte sich damit seine erste nationale Medaille im Männerbereich und die insgesamt siebte Medaille bei deutschen Meisterschaften.Heyder begann das Turnier mit zwei schnellen Ippon-Siegen gegen Falk Biedermann von den Judo Crocodiles Büren mit einem spektakulären Hüftwechselwurf (Utsuri-goshi) sowie Christos Pintsis vom TSV Einigkeit Dornap mit einem Hüftrad (Koshi-guruma). Im Poolfinale stand er Brian-Miles Smith aus Offenbach gegenüber, der ihn mit einem schnellen, aber komplett überdrehten Schulterwurf (Seoi-nage) überraschte, so dass Heyder durch rechtzeitiges Drehen in die Bauchlage eine Wertung vermeiden konnte. So wachgerüttelt, parierte er die weiteren Angriffe, und es ging in die Verlängerung (Golden Score). Hier entschied Heyder nach gut einer Minute mit einer mittleren Wertung (Waza-ari) für eine Beintechnik die Begegnung für sich.Im Halbfinale wartete Moritz Plafky (Judo Club Hennef) - fünffacher deutscher Meister, Platz 38 der Weltrangliste und klarer Titelfavorit. Heyder gewann im Laufe der Begegnung immer mehr die Oberhand, ohne dass seine zahlreichen Ansätze oder Konterversuche zu einer Wertung führten. Nach einer verletzungsbedingten Auszeit für Plafky ging es in den Golden Score, wo nach wechselseitigen gefährlichen Angriffen erneut verletzungsbedingte Pausen erforderlich wurden, die beim dritten Mal die Disqualifikation Plafkys (Hansoku-make) zur Folge hatten.Im Finale traf Heyder auf Lukas Klemm vom VfL Sindelfingen, den deutschen Vizemeister des Vorjahres. Obwohl nach Heyders vorangegangenem Auftritt im Halbfinale ein Sieg zum Greifen nahe schien, musste er sich nun überraschend schnell mit Waza-ari für einen Schulterwurf und nachfolgendem Ippon für einen Außensichel (O-soto-gari) geschlagen geben.Trotz dieses Wechselbades der Gefühle freuten sich der junge Athlet und sein Coach, Olympiastützpunkttrainer Ralf Matusche, nach dem Verfliegen der ersten Enttäuschung über die Vizemeisterschaft. Die Platzierung auf einem der Vorderplätze wird mit der Nominierung für internationale Einsätze in der kommenden Saison belohnt werden. Ein Video mit Ausschnitten von Heyders Kämpfen bei der deutschen Meisterschaft gibt es auf der Homepage des JC Naisa: www.jc-naisa.de