Mario Dugandzic neuer Trainer der Baunach Young Pikes

Die Baunach Young Pikes haben einen neuen Cheftrainer. Mario Dugandzic wird ab sofort neben Assistenztrainer Mark Völkl beim Tabellenletzten der 2. Basketball-Liga ProA an der Seitenlinie stehen. Der 32-Jährige tritt die Nachfolge von Fabian Villmeter an, den der Verein am vergangenen Mittwoch freigestellt hatte.



"Mario ist ein junger Trainer, der enormes Entwicklungspotenzial mitbringt, zugleich aber bereits über eine Menge Erfahrung verfügt", sagt Yassin Idbihi, Jugendkoordinator von Brose Bamberg. Der gebürtige Herzegowiner war nach Stationen in Nürnberg und Heidelberg zuletzt als Jugendleiter der BG Karlsruhe tätig. "Er brennt für die neue Aufgabe und bringt seine eigenen Vorstellungen mit. Zudem kann er mit jungen Spielern sehr gut umgehen", so Idbihi weiter.



Dugandzic leitete bereits am Dienstagabend erstmals das Training der Baunach Young Pikes. Sein Pflichtspiel-Debüt gibt er am kommenden Dienstag bei den Rheinstars Köln.