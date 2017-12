Litzendorfer spielen zu Hause gegen Leipzig souverän auf

Die Basketballer der BG Litzendorf (5.) haben hochverdient mit einer über weite Strecken sehr guten Leistung und 79:61 gegen den USC Leipzig (9.) gewonnen. Sie bleiben an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga Nord dran. Mit 65:68 verpasste die junge Truppe des Schlusslichts Regnitztal Baskets den Sieg im Kellerderby beim TSV Nördlingen (11.) knapp. Am Freitag (20 Uhr) steigt das Nachbarderby in der Hauptsmoorhalle.

BG Litzendorf -

USC Leipzig 79:61

Die Leipziger waren zu Beginn sehr treffsicher und setzten sich bis Mitte des ersten Viertels auf 16:9 ab. Nun trafen aber auch die Litzendorfer ihre Distanzwürfe und der Rückstand war bis Ende des Viertels aufgeholt (22:23). Im zweiten und dritten Abschnitt zeigten die Litzendorfer ihre bisher beste Leistung in dieser Saison. In der Defensive wurde hart gearbeitet, den Leipzigern wurden keine einfachen Punkte erlaubt. Im Angriff zeigte die BGL endlich den Teambasketball, den man sich Tag für Tag im Training erarbeitet. Vor dem Schlussabschnitt schraubten die Jungs von Trainer Alex Sandyk die Führung so auf 23 Punkte (69:46). Damit war die Entscheidung gefallen. Im letzten Viertel war die Intensität beider Mannschaften nicht mehr hoch, die Gäste waren nicht mehr in der Lage, den Heimerfolg der BGL zu gefährden.

BG Litzendorf: Kolbert (22), Rockmann (16), Wimmer (13), Slabu (9), Sperke (9), Ziegmann (6), Ruhl (3), Tuttor (1), Knauer, Roch, Schlaug, Zach

TSV Nördlingen -

Regnitztal Baskets 68:65

Die Nördlinger legten einen 8:2-Start hin, doch dann fingen sich die Regnitztaler. Besonders "Big Man" Andreas Nicklaus sowie Point Guard Heinrich Ueberall hielten ihre Farben im Spiel. Zur Halbzeit lag das Team von Trainer Kevin Kositz mit 35:39 hinten. Nach der Pause nutzte der TSV die Unachtsamkeiten des Gastes aus Strullendorf, um sich einen zweistelligen Vorsprung zu erarbeiten. Die Strullendorfer gaben jedoch nicht auf. Vor allem Nicklaus hatte den Nördlinger Tomic sehr gut im Griff und sorgte dafür, dass der Rückstand nicht weiter anwuchs. Doch die Aufholjagd kostete zu viel Kraft, die Regnitztaler Basketballer verloren knapp mit 65:68.

Regnitztal Baskets: Uysal (16 Punkte/1 Dreier), Ueberall (16/1), Nicklaus (15), Nowak (6/2), Plescher (6/2), Beck (3), Höhmann (2), Bergmann (1), Brevet