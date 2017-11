Kriegen Baunacher die Kurve?

Am Samstag um 19 Uhr empfangen die Baunach Young Pikes am elften Spieltag der 2. Basketball-Liga ProA die MLP Academics aus Heidelberg in der Graf-Stauffenberg-Halle. Die Gäste um ihren erfahrenen Headcoach Frenki Ignjatovic haben bisher eine sehr solide Saison gespielt und sechs Siege aus den ersten zehn Begegnungen geholt. Vor allem zu Hause sind die Academics eine Macht und haben erst eine Begegnung verloren. Schlechter sieht die Bilanz in fremden Hallen aus, denn bei vier Begegnungen gelang ihnen nur ein Sieg.

Für das Team der Trainer Fabian Villmeter und Mark Völkl gibt es sowieso nur schwere Gegner in dieser Saison. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit zehn Niederlagen am Stück geht der Blick nur von Spiel zu Spiel. Bisher besaßen die Young Pikes auch in fast jeder Begegnung, trotz aller widrigen Begleiterscheinungen wie Verletzungen oder Abstellungen von Spielern, eine echte Siegchance. Es gilt jetzt einfach den Bock endlich einmal umzustoßen. Sollte dies gelingen, könnte ein Erfolg die Blockade bei der jungen Truppe lösen und der Klassenerhalt wäre eine realistische Zielvorgabe.

Natürlich war die Stimmung nach der unnötigen Niederlage beim Tabellennachbarn in Ehingen am Tiefpunkt angekommen. Das Hauptziel in der abgelaufenen Trainingswoche war daher, wieder für eine positive Stimmung zu sorgen und den Spielern das Selbstvertrauen zurückzugeben. Ob dies gelungen ist, wird sich am Samstag in der Blauen zeigen.

Natürlich gehen die Brose-Talente gegen die starken Gäste als absoluter Außenseiter ins Rennen. Das Team der Heidelberger ist zwar nicht sehr tief besetzt, besticht aber durch seine Ausgeglichenheit. Absoluter Anführer ist US-Guard Shyron Ely, der mit 13 Punkten Topscorer ist. Überwiegend agieren die Academics mit einer Acht-Mann-Rotation aus vier US-Amerikanern und vier Deutschen. Diese harmonieren aber so gut, dass es schwerfällt, sich auf einzelne Spieler besonders einzustellen. Mit Martin Seifert, dem Bruder des Bayreuther Bundesligaspielers Andi Seifert, und Niklas Ney haben sie die nötige Größe unter den Brettern. Albert Kuppe und Evan McGaughey sorgen als moderne große Flügelspieler für Gefahr von der Drei-Punkte-Linie. Eigengewächs Niklas Würzner ist der Verteidigungsspezialist, hat aber in dieser Saison auch enorme Fortschritte in der Offensive gemacht, was seine über neun Punkte pro Spiel unterstreichen.



An die Leistungsgrenze gehen

Die verunsicherte Baunacher Truppe muss also unbedingt an ihre absolute Leistungsgrenze gehen, wenn sie eine Siegchance haben möchte. Am Einsatzwillen liegt es nicht, das zeigte sich in fast allen Spielen dieser Saison. Da Brose Bamberg am Wochenende wegen der Länderspielpause spielfrei ist, sollten zumindest alle verfügbaren Doppellizenzler zum Einsatz kommen. Auch die beiden in Ehingen wegen Erkrankung fehlenden Henri Drell und Kay Bruhnke dürften wieder mit von der Partie sein, nur die beiden Langzeitverletzten Nico Wolf und Gerard Gomilla fehlen.

Das Zünglein an der Waage könnten dabei die treuen Fans der Young Pikes sein. Die Spieler brauchen Unterstützung, um sich aus der misslichen Tabellensituation zu befreien. Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann die Saison noch ein erfreuliches Ende nehmen.