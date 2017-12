Klarer Sieg im Derby für die Güßbacher Talente

Mit einem überzeugenden 89:63-Sieg über die S.Oliver Würzburg Akademie (7.) haben die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (3.) das Jahr in der Nachwuchs-Bundesliga beendet. Eine geschlossene Teamleistung brachte der Truppe von Trainer Mark Völkl den Erfolg im Frankenderby. Das Hinspiel vor vier Wochen hatten die Brose-Bamberg-Youngster noch mit 74:60 gewonnen.

Von Beginn an agierte der TSV Tröster Breitengüßbach konzentriert. Besonders Henri Drell erwischte einen guten Tag und führte seine Mannschaft an. Schnell erarbeiteten sich die Völkl-Schützlinge eine komfortable Führung, nach den ersten zehn Minuten stand es bereits 25:12 für die Hausherren.

Auch im zweiten Spielabschnitt sollte dieser Vorsprung Bestand haben, wenngleich sich die Güßbacher hier und da Fehlentscheidungen leisteten. Der Gast nutzte zwar die Chancen, die sich boten, und zog immer wieder zum Korb, konnte seine offenen Würfe allerdings nur selten verwerten. Für den TSV Tröster war es in dieser Phase besonders Neuzugang Jekabs Beck, der in diesem Spiel seine beste Leistung in dieser Runde bislang zeigte und vor allem in Korbnähe zu überzeugen wusste. Angeführt von Kay Bruhnke, der bei der Brose-Mannschaft clever Regie führte, gelang es, zur Halbzeit deutlich mit 51:29 zu führen.

Der Trainer gab allen Spielern Einsatzzeit. Wegen der weiterhin engen Personaldecke - neben Nicolas Wolf, Kerr Kriisa und Leo Saffer standen auch die Tischler-Brüder Brandon und Nicholas sowie Leon Bulic und Valentin Brevet nicht zur Verfügung - wurde viel rotiert, so dass sich fast alle Brose-Youngster in die Scorerliste eintragen konnten. Mit Drell, Beck, Bruhnke und Felix Edwardsson punkteten gleich vier Spieler zweistellig für ihre Farben. Breitengüßbach brachte das Spiel souverän nach Hause. Die Brose-Bamberg-Youngster rangieren auf dem dritten Tabellenplatz der Hauptrunde 3 und melden sich am 6. Januar des neuen Jahres mit einem Gastspiel in Bayreuth in der Nachwuchs-Bundesliga zurück.

TSV Tröster Breitengüßbach: Drell (21/1 Dreier), Beck (20), Bruhnke (13/1), Edwardsson (11/3), Nicklaus (8), Plescher (8/2), Ueberall (5), Bergmann (2), Uysal (1), Höhmann, Nowak