Kapitänin rüttelt ihr Team wach

Der Start in die Rückrunde verlief für die Volleyballerinnen der VG Bamberg in der heimischen Georgendammhalle zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Nachdem das Bayernligateam einen 3:2-Sieg über Unterdürrbach errungen hatte, ließ die Regionalligamannschaft gegen den SV Mauerstetten den zweiten Sieg folgen. Einen Satz benötigten die volley.ballarinas zum Einspielen, dann waren alle mental aus der Weihnachtspause zurückgekehrt, und die Ballarinas erkämpften sich einen 3:1 (16:25, 25:21, 25:21, 25:23)-Sieg und damit drei wichtige Punkte.

Im ersten Satz hatte das Team aus dem Allgäu noch ein leichtes Spiel, denn die Bambergerinnen kamen nur schleppend in Gang. Unsicherheiten in der Annahme, zu wenig präzises Zuspiel und fehlendes Durchsetzungsvermögen im Angriff ließen den Gegner schnell auf 22:14 davonziehen. Bei diesem Stand schied Anna-Lena Krön auf Grund einer noch nicht vollständig verheilten Fußverletzung bereits aus. Nach nur 18 Minuten hatte Bamberg lediglich 16 Punkte erspielt und Mauerstetten den Satz gewonnen.



Kampfgeist geweckt

Kapitänin Kasia Trojan nutzte die Satzpause, um ihre Mannschaft auf Kurs zu bringen. Sie rüttelte ihre Crew wach und weckte deren Kampfgeist. Mit Nora Datz für Anna-Lena Krön und Kathi Schröder für Nadine Rupp in der Startaufstellung, begann die VG Satz 2, setzte die Worte der Kapitänin in die Tat um und spielte sich eine 3:0-Führung heraus. Mauerstetten ließ sich so leicht aber nicht abhängen, schließlich hat das Team neben zwei Jugendnationalspielerinnen auch ehemalige Zweitligaspielerinnen im Kader. Diese zeigten immer wieder, was sie gelernt hatten. Vor allem im Aufschlag zogen sie alle Register, und die Bambergerinnen hatten Mühe mit der Annahme.

Es gelang dem Annahmeriegel aber dennoch, stabil zu bleiben und zumindest direkte Fehler zu vermeiden. Zuspielerin Svenja Semm leistete gute Laufarbeit, die Angreifer waren bemüht, aus jedem Pass das Beste zu machen - und das gelang! So ging der zweite Satz verdient an die Ballarinas. In diesem war mit Danny Raddatz noch eine weitere erfahrene Spielerin bei den Bambergerinnen auf das Spielfeld gelangt, und so stand den technisch versierten Allgäuerinnen nun auch auf oberfränkischer Seite ein Team aus gut ausgebildeten Spielerinnen entgegen, das sich durch große Erfahrung auszeichnet. So holten sich die volley.ballarinas auch den dritten Satz.

Spannend wurde es noch einmal im vierten Satz, da die VG-Damen gleich einem Drei-Punkte-Rückstand hinterherliefen. Gekonnt setzte Svenja Semm aber auch ihre Mittelangreifer Schröder und Mayr ein, die den ein oder anderen direkten Punkt erzielten und gute Blockarbeit leisteten. Da auch auf Bamberger Seite die Abwehr stark war- von Libera Laura Badum gekonnt eingeteilt - gab es einige spannende Ballwechsel.

Beim Stand von 21:21 nahm Trainer Bekim Aliu nochmals eine Auszeit und gab letzte taktische Anweisungen, bevor sechs Bälle später das Bamberger Team jubelnd den ersten Heimsieg im neuen Jahr feierte. nd