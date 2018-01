Kanuslalom im Hallenbad

Der Kanuslalom-Wettbewerb im Hallenbad des SV Bayreuth erfreute sich in diesem Jahr einer großen Teilnehmerzahl. 13 Vereine aus Bayern und den angrenzenden Bundesländern meldeten Sportler für rund 170 Erstrundenstarts in 23 Wettkampfklassen. Der Bamberger Faltboot-Club trat mit der fast kompletten Wettkampfmannschaft an. Im Kajak-Einer der Herren musste sich Sven Neubauer nur dem Bayreuther Magnus Hering geschlagen geben. Das gute Ergebnis rundete Christof Pfannenmüller auf Platz 3 und Mario Kirschner als Vierter ab.

Im Canadier-Einer (C1) gewann Daniele Soriano vom BFC souverän, Jakob Hein kam auf Platz 3. In den C2-Wettkämpfen der Herren reichte ein sauberer zweiter Lauf von Mario Kirschner/Sven Neubauer nicht mehr für eine Verbesserung, sie behielten den dritten Platz. Im Canadier-Zweier der Jugend/Junioren mussten sich Mirjam Kirschner/Eva Pfannenmüller nur ihren Vereinskameraden Daniele Soriano/Jakob Hein geschlagen geben.

Die Kajak-Wettbewerbe der Jugend und Junioren wurden von den Bambergern dominiert. Eva Pfannenmüller siegte bei der K1-Jugend weiblich, Mirjam Kirschner belegte ebenso Platz 1 bei den Juniorinnen K1. Bei den Junioren gab es einen Zweikampf zwischen Jakob Hein und Daniele Soriano, den Soriano knapp für sich entschied.



Fehlerfreie Läufe

Auch im Canadier-Einer (C1) gingen Sven Neubauer und Mario Kirschner an den Start. Aufgrund von fehlerfreien Läufen konnte Sven Neubauer sich vor Mario Kirschner über Rang 2 freuen. Sonja Neubauer (K1) steigerte sich im zweiten Lauf, blieb fehlerlos und damit strafsekundenfrei und sicherte sich so den dritten Rang. Abschließend stieg die weibliche Jugend/Juniorinnen noch in die C1-Boote. Hier siegte noch einmal Mirjam Kirschner, Eva Pfannenmüller belegte Platz 2.

Im zweiten Teil des Hallenbadslaloms fanden die Parallelslalomrennen der jeweils Zeitschnellsten statt. Dabei gingen die 16 Schnellsten der Herren/Jugend/Junioren, sowie Schülerinnen/Schüler und die vier schnellsten Damen/Juniorinnen/Jugend weiblich an den Start. Alle Rennen wurden im K.o.-Modus ausgetragen.

Alle Kanuten des Bamberger Faltboot-Clubs hatten sich für die Ausscheidungsrennen qualifiziert. Im Achtelfinale musste Jakob Hein gegen Daniele Soriano antreten und somit ein Mitfavorit bereits ausscheiden. Bis in die Halbfinal-Läufe schafften es Daniele Soriano und Sven Neubauer. Hier musste sich Neubauer gegen Magnus Hering geschlagen geben, Soriano verlor knapp gegen Markus Stroß von der SKG Hanau. Im packenden "kleinen Finale" zeigte Soriano noch einmal seine Klasse und schaffte mit einer Zeit unter 40 Sekunden den schnellsten Lauf des Tages.

Bei den Damen gab es noch einmal Grund zum Jubeln für den BFC: Mirjam Kirschner gewann vor Eva Pfannenmüller. red