Jens Brosowski Bezirksmeister im Schwergewicht

dBei der Bezirksmeisterschaft der Ringer im freien und im griechisch-römischen Stil nahmen Josef Giehl (bis 74 kg) und Jens Brosowski vom TSV Burgebrach im Schwergewicht teil. Im freien Kampfstil gewann Brosowski alle seine Kämpfe und erkämpfte Gold. Die Burgebracher Jugend war mit sieben Medaillen sehr erfolgreich.

Die Bamberger Maximilian Brandmayer und Johanes Baum punktete Brosowski jeweils aus und wurde zum Überlegenheitssieger erklärt. Gegen Michael Justus vom RSV Schonungen und Leander Schubert vom TV Erlangen gewann er mit 10:0 jeweils durch technische Überlegenheit und gewann damit ungeschlagen den Titel.

Im griechisch-römischen Kampfstil gewann Brosowski souverän gegen Leander Schubert (Erlangen), Maximilian Brandmayer (Bamberg) und Richard Brunner (Erlangen). Eine Unachtsamkeit gegen Sascha Iannacone vom SC 04 Nürnberg kostete ihm in dieser Stilart Gold. Gegen den deutschen Meister der A-Jugend, Tobias Doile vom RSV Schonungen, gewann er knapp mit 3:2 nach Punkten. Da sich der Burgebracher, der Schonunger und der Nürnberger gegenseitig besiegten, wurde Brosowski Dritter im

griechisch-römischen Stil.



Giehl holt zweimal Bronze

Josef Giehl erkämpfte in beiden Stilarten jeweils Bronze. Im freien Stil (74 kg) besiegte er Reza Partovi (Röthenbach) durch Schultersieg, Sebastian Ulitza (Bamberg) und Majid Mollaeeyan (SC 04 Nürnberg) jeweils durch Überlegenheit. Beugen musste er sich Tobias Schmidt (SV Johannis Nürnberg). Im griechisch-römischen Stil (75 kg) gewann er gegen Mohammed Moadad (Erlangen) mit 12:4 durch Überlegenheit. Gegen Talha Cakirgöz (Zirndorf) und Ehsan Hekmat (Röthenbach) unterlag er.

Die Bezirksmeisterschaft der Jugend fand beim SC 04 Nürnberg statt. 17 Vereine schickten ihre Ringer auf die Matte. Mit sieben Medaillen erkämpften sich die Burgebracher den fünften Platz in der Gesamtwertung. Michael Erohovec (D-Jugend/61 kg) wurde Bezirksmeister in seiner Klasse. Den Freundschaftskampf gewann er souverän. In der A/B Jugend starteten Leon und Philipp Kellner im Limit bis 63 kg, das mit zwölf Teilnehmern stark besetzt

war.

Die Kellner-Zwillinge überzeugten ihren Trainer Christian Giehl mit jeweils fünf starken Kämpfen. Leon Kellner erkämpfte Silber. Im Kampf mit seinem Zwillingsbruder Philipp schafften beide mit 35 Punkten den punktreichsten Kampf des Turniers. Philipp Kellner kämpfte sich mit Bronze ebenfalls aufs Treppchen.

Im 58-kg-Limit der A/B-Jugend errang Lucas Nein mit fünf Kämpfen Bronze. Jannic Kremer (E-Jugend/33 kg) musste sich Max Baumeister vom SV Johannis Nürnberg beugen und holte Silber. Weitere Bronzemedaillen gewannen Nick Guturov (D-Jugend/33 kg) mit drei Kämpfen und einem Schultersieg und Maximilian Koch (D-Jugend/47 kg) mit zwei Kämpfen.

Vierte mit vier Kämpfen und einem Schultersieg wurde Maja Zöcklein (E-Jugend/27 kg). Fünfter wurde Jonas Zöcklein (C-Jugend/46 kg) mit vier Kämpfen. Den sechsten Platz belegte Paul Becker (C-Jugend/34 kg). vs