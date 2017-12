Jana Barth führt Talente der DJK Brose mit 27 Punkten zum Sieg

Erster Sieg im zweiten Spiel dieser Saison der Mädchen-Bundesliga (WNBL): Jana Barth hat mit 27 Punkten die U18-Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg in der Baskidhall zum 76:72 (35:33) gegen die Rhein-Main Baskets geführt. Mit ihrer Ganzfeld-Zonenpresse und Zonenabwehr kämpften sich die Hessinnen immer wieder zurück, die DJKlerinnen behielten jedoch die Nerven.

Insbesondere mit ihren Würfen aus der Distanz fanden sie gegen die Ball-Raum-Verteidigung des Gegners ein probates Mittel: Fünf von neun Versuchen fanden ihren Weg ins Ziel. Es entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, dem im zweiten Viertel der Nachwuchs der Spielgemeinschaft aus TV Langen und TV Hofheim seinen Stempel aufdrückte. Mit 17:24 verlor die Mannschaft des Trainergespanns Ulf Schabacker und Konstantin Hammerl den Abschnitt, wusste sich ansonsten trotz körperlicher Unterlegenheit jedoch zu behaupten. Angeführt von Jana Barth und Nina Kühhorn zeigten die Bambergerinnen erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung und trotzten in der Schlussphase auch der Aufholjagd der Baskets.

"Es war ein hart erkämpfter Erfolg im Duell zweier gleichwertiger Teams", so Coach Schabacker. Er lobte die Teamleistung. "Wir haben unsere körperlichen Nachteile mit viel Einsatz und guter Verteidigung wettgemacht. Ausschlaggebend war unsere gute Wurfquote."

DJK Brose Bamberg: Barth (27), Kühhorn (17), Edelmann (9), Spiegel (8), Volk (6), Hartmann (5), Hering (2), Hofmann (2), Hübschmann, Kapp