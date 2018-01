Jana Barth feiert Doppelerfolg

Bei den bayerischen Meisterschaften der langen Strecken in Bayreuth agierten die acht Schwimmer der SG Bamberg als erfolgreiche Medaillensammler. Sie gewannen viermal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze.

Am erfolgreichsten aus Bamberger Sicht schnitt Julia Barth (2006) ab: Sie schwamm mit zwei persönlichen Bestzeiten über 800 m Freistil (10:35,34 Min.) und 1500 m Freistil (20:09,37 Min.) zu Doppelgold. Nach ihrem souveränen Sieg über 800 m Freistil schien Barth auch mit großem Vorsprung zu Gold über die Langdistanz zu schwimmen: An der 800-Meter-Marke hatte sie bereits 13 Sekunden Vorsprung vor Luisa Rummler vom SV Grafing-Ebersberg, die allerdings eine andere Renntaktik verfolgte, schließlich immer schneller wurde und bis auf 0,22 Sek. herankam.

Auch Anna Barth (2006) präsentierte sich in starker Form und wurde jeweils bayerische Vizemeisterin mit neuen Bestmarken über 800 m Freistil (10:41,24 Min.) und 400 m Lagen (5:49,84 Min.). Damit haben sich die Zwillingsschwestern souverän für die süddeutschen Meisterschaften Ende Februar in Neckarsulm qualifziert. Dort werden allerdings die 1500 m Freistil nur in der offenen Klasse ausgetragen, sodass Julia Barth dort über diese Strecke nicht startberechtigt ist.

Einen tollen Auftritt legte auch Nicolas Weidner (2007), der jüngste Bamberger Starter, an den Tag: Er schwamm mit neuer Bestzeit souverän über 800 m Freistil (11:30,73 Min.) zur Goldmedaille. Über die gleiche Distanz sicherte sich Kevin Kertész (2003) den Titel des bayerischen Jahrgangsmeisters in 9:18,39 Min. Zuvor konnte er jedoch mit Platz 5 über 1500 m Freistil und Platz 4 über 400 m Lagen nicht zufrieden sein. Julia-Sophia Scheuermann (2000) haderte zwar ebenfalls ein wenig mit ihren Zeiten, doch durfte sie sich letztlich über zwei Medaillen bei den Juniorinnen (1999/2000) freuen: Silber über 1500 m Freistil und Bronze über 400 m Lagen. Simon Wicht (1999) sicherte sich zudem noch Bronze über 400 m Lagen (4:54,73 Min.) im Juniorenjahr-gang.

Mit Hanna Krauß (1993) und Bastian Schorr (1992) gingen auch zwei Routiniers der SG Bamberg an den Start: Die beiden ältesten Teilnehmer der Meisterschaft zeigten in der offenen Klasse gegenüber der jungen Konkurrenz tolle Auftritte. Krauß schwamm mit soliden Rennen auf Rang 7 über 400 m Lagen (5:21,83 Min.) und auf Platz 11 über 800 m Freistil (9:52,58 Min.). Bastian Schorr verpasste derweil die Medaillenränge nur knapp: Über 400 m Lagen (4:50,29 Min.) und 800 m Freistil (8:55,98 Min.) belegte er jeweils den undankbaren vierten Platz. Über 800 m Freistil fehlten nach 16 Bahnen sogar nur 0,6 Sek. Über 1500 m Freistil schwamm Schorr auf Rang 5 (17:10,90 Min.).

Die weitgehend starken Ergebnisse machen Hoffnung auf ein erfolgreiches Abscheiden beim "Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen", der am ersten Februar-Wochenende in verschiedenen Ligen ausgetragen wird. Dabei wird das erste Herrenteam der SG Bamberg in der 2. Liga Süd in Wiesbaden um den Klassenerhalt kämpfen. Das erste Damenteam in der Bayerliga (Ingolstadt) und das zweite Herrenteam in der Landesliga (Aschaffenburg) streben einen Mittelfeldplatz an. pkl