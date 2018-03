In München klar verloren

Die U16 der Regnitztal Baskets ist mit einer Niederlage in die Play-offs der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) gestartet. Mit 51:71 verlor die Kositz-Truppe bei der TS Jahn München.

Die Hausherren aus der Landeshauptstadt kamen besser in die Partie und erarbeiteten sich schnell einen soliden Vorsprung. Nach zehn Minuten lag Bamberg bereits mit 8:18 hinten. Auch im zweiten Viertel lief es nicht gut für die Regnitztal Baskets. Aufgrund einiger Ballverluste, die verhinderten, dass Bamberg zu seinem Spielrhythmus fand, gab München weiterhin den offensiven Ton in der Partie an. Besonders unter den Körben kamen die Brose-Talente kaum zum Zug, während München die vielen sich bietenden Chancen für sich nutzen konnte. Bis zur Halbzeit war der Bamberger Rückstand auf 24:43 angewachsen.

Die Pause tat den Brose Bamberg Youngsters gut: Sie fanden besser ins Spiel und schafften es, den Rückstand zwischenzeitlich auf acht Punkte zu verkürzen. München blieb allerdings seiner Linie treu und hielt weiterhin dagegen, so dass die Jahnler nach 30 Minuten wieder mit 13 Punkten führten. Im finalen Spielabschnitt schafften es die Regnitztal Baskets dann nicht mehr, am Ball zu bleiben, so dass die Punktedifferenz weiter anwuchs. Gepusht durch den Heimvorteil brachten die Münchener den Sieg am Ende souverän mit 71:51 nach Hause.

So kommt es also am Wochenende zum ersten Entscheidungsspiel in den Play-offs Süd für das Bamberger JBBL-Team, wenn Jahn München in Strullendorf gastiert. la

Regnitztal Baskets: Worthy (21), Guck (17), Eichelsdörfer (4), Heinrich (4), Radina (3/1), Stephan (2), Günthner, Smith, Keßler, Körber, Karioui, Wieland