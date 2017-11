Heimsieg ist das Ziel der DJK Brose Bamberg

Bamberger Spielerin wählen



Nach fünf vergeblichen Anläufen ist der Knoten bei den Basketballerinnen der DJK Brose Bamberg geplatzt. Die Siege über den TSV TowersSpeyer-Schifferstadt (57:44) und bei den Rutronik Stars Keltern II (84:65) geben die Richtung vor: Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Krofdorf Knights (8.) am morgigen Samstag (17.30 Uhr) in der Bamberger Graf-Stauffenberg-Halle zählt nur ein Sieg, will die Mannschaft von Trainerin Jessica Miller in der Rangliste der 2. Liga Süd weiteren Boden gutmachen.Während die DJK Brose am letzten Wochenende nicht im Einsatz war, schlugen die Damen aus dem Landkreis Gießen die Kelterner "Zweite" knapp mit 72:68. Das Krofdorfer Spiel mit seiner engen Rotation lebte auch da von den US-amerikanischen Leistungsträgerinnen Erin Bratcher (23 Punkte) und Chelsea Small (18 Punkte, zwölf Rebounds), die beide die 40 Minuten komplett durchspielten. Auf 38:14 Min. Einsatzzeit gegen die Kelterner Bundesliga-Reserve kam die Lettin Alise Karlsone (zwölf Punkte, neun Rebounds), auf 34:05 Min. die gebürtige Münchnerin Sarah Kuschel (6/6).Die Hessinnen, letzte Saison Sechster als Aufsteiger in der 2. Liga Nord und nun in der Süd-Gruppe zu Hause, müssen ohne ihre erst neu verpflichtete Centerspielerin Nicole Maticka auskommen. Die Slowakin riss sich in der ersten Partie dieser Runde (57:49-Auswärtssieg bei den Rhein-Main Baskets) nach 66 Sekunden Spielzeit ein Kreuzband.Für den Bamberger Co-Trainer Kai Tzschentke ist klar: "Bei uns stehen jetzt zwei Siege in Folge zu Buche. Nach dem spielfreien Wochenende wollen wir den Schwung vom Auswärtserfolg in Keltern mitnehmen." Und der fiel deutlicher aus als das Krofdorfer 72:68 zuletzt. Optimismus herrscht im Bamberger Lager vor, auch wenn nach wie vor die Ausfälle von Mara Münder, Magdalena Landwehr und Marie Ulshöfer aufzufangen sind.Für Headcoach Jessie Miller ist das Ziel klar: "Am Samstag wollen wir unseren dritten Sieg in Folge einfahren. Es wird keine leichte Aufgabe, da Krofdorf ein leistungsstarkes Team mit einer gefährlichen Offensive ist. Wir müssen uns sowohl auf Mann- als auch auf Zonenverteidigung der Krofdorferinnen einstellen." Es gelte, die Größenvorteile zu nutzen und in Punkte umzumünzen. Jessie Miller weiß: "Die Krofdorferinnen setzen auf eine kleine Rotation. Sie haben drei Spielerinnen, die fast durchspielen. Mit unserer Intensität und Energie in der Verteidigung, die wir in den letzten beiden Partien zeigten, müssen wir sie müde kriegen. Wir freuen uns auf einen harten Kampf und wollen alles in die Waagschale werfen, um den dritten Sieg in dieser Saison feiern zu können."Unterdessen erinnert Sebastian Gut, der Sportliche Leiter der DJK Brose, an den "German Allstar Day" der 2. Damen-Ligen, der am Dreikönigstag in der Georgendammhalle stattfindet. Bis zum 22. November können die Fans unter www.germanallstarday.de/bamberg2018/voting darüber abstimmen, wer in den Startformationen steht. Gut fragt: "Warum sollte nicht eine Bambergerin in die erste Fünf gewählt werden?"DJK Brose Bamberg: Bethune, Zeis, Gese, Hager, van der Velde, Hesselbarth, Hartmann, Schrüfer, Waldner, Förner