Heimschwäche und Torflaute bei der DJK Don Bosco Bamberg

Zur Winterpause steht die DJK Don Bosco Bamberg auf dem 15. Tabellenplatz der Fußball-Bayernliga Nord, einem Relegationsrang. Vor allem auf eine bislang nicht gekannte Heimschwäche ist dieses Abschneiden zurückzuführen, deren Ursprung wiederum im Auslassen hochkarätiger Torchancen zu suchen ist.

Punktgleich mit dem Nachbarn FC Sand bilden die Wildensorger, die zwar eine bessere Tordifferenz aufweisen, jedoch im ersten direkten Vergleich gegen die Sander eine 0:3-Heimschlappe einstecken mussten, den Anfang der gefährdeten Zone. Der Sportliche Leiter Holger Denzler bilanziert: "Die Saison ist bisher natürlich nicht zufriedenstellend gelaufen. Unser Ziel war und ist es, über dem berühmten Strich der Relegationsplätze zu stehen." Vor einem Jahr herrschte trotz Trainerwechsels und Rücktritten noch eitel Sonnenschein, schließlich betrug die Differenz zu Rang 14 sechs Zähler. Im Vergleich der 14. der beiden Bayernligen stand der Nordvertreter besser da. Diesmal haben im Süden der SV Kirchanschöring und der SpVgg Hankofen-Hailing bereits 24 Punkte gesammelt. Schließlich verbleibt der punktbessere Vierzehnte sicher in der Bayernliga.



"Nicht an Potenzial verloren"

Denzler sagt: "Wir haben sicher nicht an Potenzial gegenüber der letzten Saison verloren. Zudem verstärkten wir uns mit den sich bietenden finanziellen Möglichkeiten. Wir gehören zu den kleineren Vereinen dieser Liga und akzeptieren unsere Grenzen." Die katastrophale Chancenverwertung und grobe individuelle Fehler raubten dem Team viele Male die Chance auf hochverdiente Punktgewinne. Dazu gesellten sich gerade zu Saisonbeginn Platzverweise.

"13 Spiele ohne eigenes Tor", so Denzler, "dieses eklatante Offensivproblem brach uns viele Male das Genick, obwohl wir uns oft auf Augenhöhe präsentierten." Vom Lob der Gegner konnten sich die DJKler nichts kaufen. Negativen Einfluss auf die "fehlenden Ergebnisse", so Denzler, nahm eine endlos scheinende Verletzungsmisere. Die neu engagierten Angreifer Alassane Kane (SpVgg Bayern Hof) und Azizou Zoumbare (SC Eltersdorf) traten ihren Dienst mit hartnäckigen Verletzungen an. Mit Kapitän Markus Fischer musste noch ein weiterer Eckpfeiler lange verletzt passen. Von der Rückkehr dieser Kräfte verspricht sich der Sportliche Leiter Besserung im Offensivspiel.



Die Abwehr geht in Ordnung

Nur 22 eigene Treffer hat auch Schlusslicht FC Amberg und werden nur vom Nachwuchsteam des Vorletzten FC Schweinfurt 05 um ein Tor unterboten. Nur acht Tore auf eigenem Geläuf sind der Minuswert der Liga, dessen Konsequenz nur je zwei Siege und Unentschieden bei acht Pleiten ist. Dagegen lässt sich die Defensive mit ihren 33 Gegentoren sehen.



"Mehr mit rustikalen Mitteln"

Denzler fordert: "Wir müssen in manchen Phasen mehr mit rustikalen Mitteln und bedingungslosem Zweikampfverhalten agieren, mit großer Moral den Abstiegskampf annehmen." Er ist überzeugt: "Wir werden den Turnaround schaffen und die Bayernliga halten." Ob dies mit oder ohne Relegation gelingt, ist ihm völlig egal. "Wir wollen unsere Stadt weiter in der Bayernliga vertreten, wünschen uns aber, dass die Menschen aus nah und fern unsere Mühen besser würdigen und wir sie als Zuschauer auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage begrüßen dürfen." In der Bayernliga-Rangliste liegen die Bamberger mit 187 Zuschauern im Schnitt auf dem drittletzten Rang. "Das ist für mich unverständlich und sehr schade."



Bekenntnis zum Trainer

Von den aktuell sieben abstiegsbedrohten Mannschaften dürfte am ehesten die DJK Ammerthal (24 Punkte) ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, da deren Kader über die nötige Substanz verfügt. Die schlechtesten Karten hält der FC Amberg in der Hand, bei dem die Wildensorger am 3. März antreten, ehe sie eine Woche später in Schweinfurt zu Gast sind. In beiden Partien sowie danach gegen Erlangen-Bruck und in Erlenbach werden Trainer Mario Bail fünf wichtige Spieler fehlen. Schlussmann Julian Glos, Ali Eckert, Nicolas Esparza, Pascal Niersberger und Maximilian Hoffmann weilen mit der Bamberger Universitätsauswahlmannschaft in Argentinien und stoßen erst sechs Tage vor der Begegnung gegen die SpVgg SV Weiden wieder zum Team. Diese Hypothek gilt es in der am 23. Januar beginnenden Vorbereitungsphase zu berücksichtigen.

Ob neben dem 22-jährigen Innenverteidiger Simon Allgaier, der vom Südwest-Landesligisten FV Illertissen II zur DJK stößt, weitere Verstärkungen hinzukommen, ließ Denzler offen. Er schätzt den Neuen. "Simon studiert in Bamberg, trainiert seit Oktober mit der Mannschaft und kennt bereits die Abläufe. Seine Freigabe liegt bereits vor." Verlassen wird das Team aus beruflichen Gründen Mittelfeldakteur Timo Strohmer, der zu seinem Heimatverein SV Pettstadt wechselt. Trainer wird Mario Bail bleiben, was Denzler unmissverständlich und voller Wertschätzung zum Ausdruck bringt. "Wir gehen mit Mario in die verbleibende Saison und sind im ständigen Austausch. Für die Zukunft werden wir uns in den kommenden Tagen zusammensetzen."



Die Anforderungen stehen

Dass für den Klassenerhalt bessere Leistungen abgerufen werden müssen, ist klar. In einem Gesamtklassement, das an Qualität zugelegt hat, darf sich die Don-Bosco-Elf keine gravierenden Schnitzer mehr erlauben. Minimierung der persönlichen Fehler, Maximierung der Chancenverwertung sowie die richtige Einstellung aller Akteure sind die zentralen Anforderungen für das kommende Frühjahr. Dass die Spieler über die Voraussetzungen und das Können für diese Umsetzung verfügen, ist unbestritten. Coach Bail wird ein paar Prozent mehr von jedem herauskitzeln müssen.



Stand 15. Platz mit 20 Punkten bei 22:33 Toren (5 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen) -

17. Platz Heimtabelle - 9. Platz Auswärtstabelle



Höhepunkte 3:1 in Forchheim, 5:0 gegen Erlenbach und in Weiden



Tiefpunkte 0:1 gegen Amberg, 0:3 gegen Sand, 3:3 in Ansbach nach 0:3-Führung bis zur 87. Minute

Torschützen Alassane Kane (5 Treffer/18 Spiele), Daniel Schäffler (4/18), Christopher Kettler (2/17), Simon Schmoll (2/20), Calvin Sengül (2/21), Ulrich Spies (2/22), Azizou Zoumbare (2/6), Markus Fischer (1/14), Henrik Schwinn (1/6), Felix Strobler (1/16)



Dauerläufer Julian Glos (22 Spiele/alle über die volle Distanz), Ulrich Spies und Nicolas Wunder (je 22)