Knapp mit 3:2 haben sich die C-Juniorenfußballer des FC Eintracht Bamberg 2010 (4.) in der Bayernliga Nord gegen den Würzburger FV (7.) durchgesetzt. Der Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg (8.) verlor beim FSV Erlangen-Bruck (11.) mit 0:3.

FC Eintracht Bamberg 2010 -

Würzburger FV 3:2

Die FCE-Schützlinge von Trainer Stefan Grasser trafen auf schwerem Geläuf auf einen Würzburger FV, der druckvoll begann. Die Bamberger Torhüterin Hannah Johann bewährte sich schon in den ersten Minuten mehrmals. Es dauerte bis zur 8. Min., ehe die Gastgeber nach ihrer ersten Torchance ihren Spielrhythmus fanden. In der 12. Min. fiel das 1:0 durch Justin Dünsing. Aus der Abwehr heraus spielte Luis Schneider mit Übersicht einen langen Ball auf den schnellen Nicolo De Baptistis. Der legte quer in den Strafraum, wo Dünsing sehenswert den Ball vorbei an zwei Abwehrspielern und dem Würzburger Torwart ins Tor beförderte. Wegen individueller Fehler in der Bamberger Abwehr wurden die Unterfranken kurz vor der Halbzeit wieder stärker. In der 46. Min. überwanden die Würzburger nach einem Standard die ungeordnete FCE-Abwehr zum 1:1 durch Tim Herbert. Es wurde wieder mehr nach vorn gespielt, zudem zeigte Hannah Johann immer wieder ihr Können und verhinderte so einen Rückstand. In der 57. Min. zimmerte De Baptistis einen direkten Freistoß zum 2:1 über die Mauer ins Tor. Dünsing erreichte drei Minuten später einen weit getretenen Eckball noch und markierte aus spitzem Winkel das 3:1. Der FV spielte jetzt immer offensiver. In der 70. Min. zeigte Schiedsrichter Leykamm nach Foul im Bamberger Strafraum auf den Punkt. Den Elfmeter setzte Mika Johannes zum 3:2 ins Tor. Die Endphase verlief sehr hektisch, aber der FCE hielt den glücklichen Sieg fest.

FC Eintracht Bamberg 2010: Johann - Lang, Breitenbach, L. Schneider, Suma, Kalb, De Baptistis (58. Min. Schröbel), Al Amoori, Hetzel (55. Min. Kaufer), Dünsing, Grasser (33.Min. B. Schneider)

FSV Erlangen-Bruck -

DJK Don Bosco Bamberg 3:0

Nach dem 3:1 gegen die Aschaffenburger Viktoria ging die Berg- und Talfahrt der DJK Don Bosco Bamberg im Auswärtsspiel beim FSV Erlangen-Bruck weiter. Es gab eine 0:3-Schlappe bei den Mittelfranken. Bis Mitte der ersten Halbzeit konnten die jungen Wildensorger die Partie noch offen gestalten, als der Schiedsrichter auf Handelfmeter für den FSV entschied. Die Erlanger Elf nutzte die Möglichkeit zur Führung. Die DJK-Talente hatten sich für die zweite Hälfte einiges vorgenommen und begannen engagiert. Mehrere Ecken führten jedoch nicht zum Erfolg. Per Doppelschlag in der 41. und 48. Min. machte der FSV seinen ersten Sieg in dieser Serie perfekt.

DJK Don Bosco Bamberg: Bräutigam - Ludwig (62. Engel), Schröter, Theinhardt, Simone, Flügel (43. Ott), Schmitt, Stumpf (43. Späth), Wanderer, Schmittlein, Kern