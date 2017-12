Güßbacher feiern klaren Heimsieg

Der TSV Tröster Breitengüßbach gewann vor 200 Zuschauern in der Hans-Jung-Halle sein letztes Heimspiel in diesem Kalenderjahr in der Basketball-Regionalliga mit 87:63 gegen den MTSV Schwabing und liegt jetzt nur noch zwei Punkte hinter dem punktgleichen Führungs-Quartett. Der TTL Bamberg verpasste bei der 62:69-Niederlage bei den Hellenen in München eine Überraschung nur knapp und hängt weiter auf dem 11. Tabellenplatz fest.



TSV Tröster Breitengüßbach -

MTSV Schwabing 87:63

Die Gäste erwischten einen guten Start und versenkten ihre Distanzwürfe hochprozentig. Im Anschluss fand der TSV Tröster deutlich besser in die Partie und schloss durch Jörg und Dirk Dippold sowie Land etliche Male erfolgreich am Brett ab. Trotzdem führten die Oberbayern Mitte des ersten Viertels mit 10:15, weshalb Coach Schabacker eine Auszeit nahm. Nach dieser agierten die Hausherren in der Verteidigung deutlich engagierter und ließen in den restlichen viereinhalb Minuten keine Punkte mehr zu (22:15). Und der Lauf der Güßbacher setzte sich auch zu Beginn des zweiten Viertels fort. Die zweite Auszeit des Gäste-Coaches beendete den 17:0-Run der Hausherren. Danach schlichen sich beim TSV ein paar Fehler ein. Nach einer Auszeit nutzten die Hausherren ihre Vorteile am Brett gnadenlos aus (37:24).

Im dritten Viertel wurde das Spiel körperbetonter, Schwabing verkürzte auf 42:50, doch Land, Heide und Wagner sorgten bis zum Viertelende für eine beruhigende 60:44-Führung. Im Schlussabschnitt gewährte Schabacker auch seinen jungen Spielern Kapp, Kolloch, Nieslon und Will etliche Minuten. Die beiden Letztgenannten bedankten sich mit jeweils vier Punkten. Die Hausherren bauten den Vorsprung sogar noch aus und sicherten sich einen deutlichen Erfolg.

TSV Breitengüßbach: Land (22), D. Dippold (13/2 Dreier), Wagner (11/1), J. Dippold (10), Heide (7), Lorber (7/1), Engel (5), T. Dippold (4), Nieslon (4), Will (4), Kapp, Kolloch

OSB Hellenen München -

TTL Bamberg 69:62

"Stark gespielt, hart verteidigt und am Ende doch noch knapp verloren - die Jungs hätten heute Abend einen Sieg verdient", so lautete das Fazit von Abteilungsleiter Klaus Linsner nach der Niederlage bei den favorisierten Hellenen in München.

Der TTL Bamberg setzte endlich die Vorgaben von Trainer Rainer Wolfschmitt um und spielte eine harte, aggressive Abwehr. Die beiden Topscorer der Hellenen, Knox und Lippert, wurden im Low-Post konsequent gedoppelt und so zu schwierigen Aktionen gezwungen. Auf der Gegenseite zeigten die Bamberger im Angriff auch diesmal die erforderliche Abgeklärtheit, um regelmäßig zu punkten. Zum Ende des ersten Viertels leisteten sich die jungen TTLer dann doch zwei, drei Nachlässigkeiten in der Defensive, so dass sich die Gastgeber einen 26:15-Vorsprung sichern konnten. Im zweiten Viertel kämpften sich die Bamberger, angeführt von Kapitän Kilian Hubatschek und Frerik Adriaans, bis auf zwei Punkte heran. Nach zwei Dreiern gingen die Münchner mit einem 42:36-Vorsprung in die Pause.

Das enge, kampfbetonte Spiel setzte sich im dritten Viertel fort. Die TTL-Jungs entschieden diesen Abschnitt mit 12:10 für sich. Zu Beginn des Schlussabschnittes gelang dem TTL sogar der Ausgleich zum 52:52. Dann folgte wohl die spielentscheidene Szene: Der Münchner Lippert musste nach einem unsportlichen und einem technischen Foul die Halle verlassen. Die Trotzreaktion der Gastgeber äußerte sich in einem 17:7-Lauf. In dieser Phase vergaben die Gäste einige Schnellangriffe überhastet und brachten sich so selbst um den möglichen Sieg. Der TTL Basketball Bamberg kann trotz der Niederlage auf dieser deutlichen Leistungssteigerung aufbauen. Am nächsten Wochenende erwartet der Aufsteiger den SB Rosenheim. fd/kl

TTL Bamberg: Adriaans (21/1), Dippold (12), Hubatschek (10/1), Lachmann (9/2), Jefferson (5/1), Loch (3/1), Schmitt (2), Reichmann, Ulshöfer