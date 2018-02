Gaustadt steht beim neunten Kaiserdomlauf Kopf

Am Sonntag, 11. März, findet in Gaustadt zum neunten Mal der Kaiserdomlauf statt. Der Hauptlauf über zehn Kilometer bildet auch in diesem Jahr den Auftakt des Raiffeisencups 2018. Wie gewohnt werden sich die Topläufer kurzfristig anmelden, mit einem spannenden Hauptrennen ist wieder zu rechnen.Auch wird erneut die Bamberger Stadtmeisterschaft im Straßenlauf über zehn Kilometer ausgetragen. Zudem werden der Hobbylauf über fünf Kilometer, der Schülerlauf über 2,5 km und als Novum der kostenlose Bambinilauf über 400 m stattfinden. Beginn der Veranstaltung mitten auf der Gaustadter Hauptstraße ist um 12 Uhr mit dem Schülerlauf, gefolgt vom Fünf-Kilometer-Lauf um 12.45 Uhr. Um 13.45 Uhr dürfen die Bambini über die Distanz von 400 m ihr Können zeigen. Um 14.15 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf. Die drei teilnehmerstärksten Gruppen bzw. Vereine erhalten eine Auszeichnung.Jeder bis zum 28. Februar registrierte Teilnehmer im Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf erhält ein Teilnehmershirt und im Ziel eine reichhaltige Verpflegung. Auch die Schüler und Bambini kommen nicht zu kurz. Im nahe gelegenen Sängerheim in der Aufbaustraße dürfen sich die Läuferinnen, Läufer und Zuschauer auf ein reichhaltiges Kuchenbuffet und gemütliches Beisammensein freuen. Hier finden nach den Läufen auch die Siegerehrungen in den verschiedenen Kategorien statt.Während der Veranstaltung ist die Gaustadter Hauptstraße von 11 bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung findet über den Cherbonhof statt.Anmeldeschluss ist der Mittwoch, 7. März. Nachmeldungen sind im Sängerheim am Samstag vor dem Kaiserdomlauf von 10 bis 13 Uhr und bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes am Wettkampftag möglich. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt im Sängerheim am Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr (siehe auch: www.kaiserdomlauf.de ).