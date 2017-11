Für die DJK Don Bosco Bamberg zählt nur Heimsieg

Mit der Begegnung der DJK Don Bosco Bamberg gegen die Namensvetter aus Ammerthal beginnt für beide Mannschaften am Sonntag (14 Uhr) die Rückrunde in der Fußball-Bayernliga. Für die Akteure von Bambergs Trainer Mario Bail verlief die erste Saisonhälfte sehr durchwachsen und im Ergebnis nicht befriedigend. Dies vor allem aufgrund der mageren Heimbilanz von nur fünf Punkten.

Das Manko lag insgesamt gesehen eindeutig in der Offensive. Diese war zu selten in der Lage, ihre reichlich vorhandenen Tormöglichkeiten zu nutzen. Dies lässt sich aus dem Torverhältnis von 18:23 klar erkennen. Der heimischen DJK fehlte einfach ein Knipser. Acht verschiedene Spieler sind für die wenigen Treffer verantwortlich.

Hingegen kann sich der Chefcoach auf seine Defensive, die einen guten Job machte, verlassen.

Wieder mal stark gespielt, aber sich dafür nicht belohnt - so lautete das Fazit nach der Partie jüngst gegen den Herbstmeister Würzburger FV, das die Bail-Schützlinge knapp mit 1:2 verloren. Die Leistung aber stimmte, und darauf gilt es nun gegen die DJK Ammerthal anzuknüpfen.



Auswärtsstarke Gäste

Mit den Gästen aus dem oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach stellt sich nun ein Team zum Rückrundenauftakt in Wildensorg vor, das nach drei Auftaktsiegen, darunter das 3:0 gegen die DJK Bamberg, eine Durststrecke von 13 Runden bei nur einem Sieg (4:1 bei der SpVgg Bayern Hof) überstehen musste - die Ausbeute ganze acht Zähler.

Doch nun kommen die Akteure von Trainer Jürgen Press mit der Empfehlung eines 3:0-Auswärtssieges beim VfB Aubstadt nach Wildensorg. Verantwortlich dafür war in erster Linie Top-Torjäger Friedrich Lieder, der per Hattrick traf. Der 27-Jährige, der im Juli 2016 vom Regionalligisten SpVgg Bayreuth kam, netzte insgesamt schon zehnmal für seine Farben ein. Zudem bekommt es der Gastgeber mit einem Gegner zu tun, der auswärts erfolgreich und damit selbstbewusst auftritt. Von ihren 20 Punkten holten die Gäste elf Zähler in der Fremde, dies bei einem Torverhältnis von 21:15. Eine Parallele zu den Gelb-Grünen: Beim Spitzenreiter Würzburger FV brachten die Ammerthaler diesen bei der 1:2-Niederlage an den Rand eines Punktverlustes.



Bail: Positive Serie starten

Jedes Spiel ist für die DJK Bamberg, die die Vorrunde auf einem Relegationsplatz abschloss, wichtig. Doch gegen Kontrahenten des zweiten Tabellendrittels, und hierzu gehört der morgige Gegner, sind Punkte geradezu überlebenswichtig. Mario Bail betonte nach dem Spiel gegen den Tabellenführer: "Gegen den Würzburger FV haben wir ein anderes Gesicht gezeigt als in den bisherigen Heimspielen. Nach dieser schlimmen Hinrunde müssen wir jetzt eine positive Serie starten."

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Wildensorg in der Vorsaison endete 1:1. Dies aber wäre für die Bail-Schützlinge in der jetzigen Situation zu wenig. Die Hausherren wollen sich für die 0:3-Hinspielniederlage, wo sie weit unter Wert geschlagen wurden, mit einem Dreier revanchieren.

"Für uns ist das ein sehr wichtiges Spiel, wobei eigentlich alles irgendwie nun Endspiele sind. Wir müssen endlich unsere Heimschwäche beenden und dies geht eben nur über Punkte. Die Leistungen meiner Jungs in den letzten beiden Spielen machen Mut, dass uns dies gegen Ammerthal gelingt und wir nicht leer ausgehen. Es wird aber von der Spielausrichtung her eine ganz andere Partie als gegen die Top-Mannschaft aus Würzburg", prophezeit Bail.

DJK Bamberg: Glos, Trunk - Esparza,

Fischer, Kane, Kettler, Körner, Leicht,

Ljevsic, J. Jessen, Niersberger, Schäffler, Schmoll, Sengül, Spies, Strobler, Strohmer,

N. Wunder