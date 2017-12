Für die Brose-Mädels sind die Play-offs in Reichweite

Nach dem Sieg gegen die Dragons Rhöndorf setzten sich die U18-Basketballerinnen der DJK Brose im Kellerduell der Mädchen-Bundesliga (WNBL) ebenso überzeugend gegen das Schlusslicht aus Weiterstadt mit 75:37 durch.



Schon zur Pause klar vorn

Die Bambergerinnen traten nur zu acht an, doch das tat dem Spielfluss in keinster Weise einen Abbruch. Das Coaching-Duo Schabacker/Hammerl nutzte die Gegebenheiten bestens und gab jeder Spielerin ausreichend Spielzeit, wobei besonders Anika Hartmann und Magdalena Landwehr einen guten Tag erwischten und ihrer Mannschaft Stabilität gaben. Durch den klug genutzten Größenvorteil und ihre Schnelligkeit führten die Brose-Youngsters bereits zur Halbzeit verdient mit 36:18.

Nach der Pause allerdings gerieten die Youngsters um die stark spielende Alina Hering erstmals ins Straucheln und hatten leichte Probleme gegen die Weiterstädter Zonenverteidigung. Folglich geriet auch das Rebounding ein wenig aus der Bahn, was Weiterstadt zu einigen zweiten Chancen verhalf, die die SG dann auch zu nutzen wusste.

Aber auch hier war es Alina Hering, die nicht nur defensiv überzeugte, sondern sich auch offensiv sicher zeigte und sich mit einem Double-Double ins Tableau eintrug. Den Sieg gab die Bamberger WNBL-Mannschaft allerdings nie aus der Hand und sicherte sich den so wichtigen Erfolg. Die heiß ersehnten Play-offs sind demnach zum Greifen nahe, so dass es nun ganz allein auf die Mädchen der DJK Brose Bamberg ankommt, diese zu erreichen. Mit voller Besetzung soll dann schon am Wochenende der nächste Sieg gelingen, wenn es im Rückspiel gegen die SG Weiterstadt geht.

DJK Brose Bamberg: Hartmann (21 Punkte), Landwehr (17), Hering (11/1), Barth (10/1), Edelmann (6), Förner (6/1), Spiegel (4), Weinkauf