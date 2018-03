Für die Baunacher zählt nur ein Sieg gegen Karlsruhe

Die Überraschungsmannschaft der 2. Basketball-Liga ProA gastiert am Samstag um 19 Uhr in der altehrwürdigen Graf-Stauffenberg-Halle. Die Karlsruhe Lions spielen als Aufsteiger eine überragende Saison und liegen im Moment mit 16 Siegen punktgleich mit Heidelberg auf dem vierten Tabellenplatz, der für die erste Play-off-Runde Heimrecht bedeuten würde. Allerdings sitzen den Lions mit Trier und Köln zwei Teams im Nacken, die nur einen Sieg weniger haben, so dass sich die Gäste keine Ausrutscher mehr erlauben sollten.

Das Team des amerikanischen Trainers Michael Mai überzeugt vor allem durch eine herausragende Athletik und eine attraktive Spielweise. Das mit fünf US-Profis gespickte Team liegt bei den erzielten Punkten und den Ballgewinnen im Spitzenfeld der ProA. Die Guards Richard Williams und Jarelle Reischel stechen hier besonders hervor. Mit 14,6 bzw. 13,7 Punkten pro Begegnung führen die beiden auch als Topscorer ihr Team an. Mit Maurice Pluskota steht auch ein bekannter Centerspieler bei den Lions unter Vertrag, der bereits über Bundesligaerfahrung verfügt. Er war allerdings zuletzt verletzt. Doch auch ohne Pluskota würde die Arbeit für die Baunacher langen Leute nicht leicht werden, denn mit Cyrus Tate wartet ein echtes Kraftpaket. Der 2,03 Meter große Modellathlet weiß seinen Körper perfekt in Szene zu setzen und wird Eddy Edigin und Co. alles abverlangen.

Auch von jenseits der Dreierlinie sind die Karlsruher sehr konstant. Bester Schütze ist US-Profi Craig Bradshaw. Sein Landsmann Orlando Parker passt als flexibler Forward perfekt in das Spielsystem von Trainer Mai.

Auch Baunachs Coach Mario Dugandzic ist vom Aufsteiger beeindruckt: "Das ist eine sehr interessante Mannschaft, die sich in kürzester Zeit in der ProA etabliert hat und in den Play-offs sogar für eine Überraschung sorgen könnte."

Für die Baunacher ist der Gast in der momentanen Situation ein höchst undankbarer Gegner. Bei nur noch vier zu spielenden Begegnungen liegen sie weiterhin zwei Siege hinter dem Team Ehingen Urspring. Man muss also mindestens noch zwei Spiele gewinnen und darauf hoffen, dass dies den Ehingern nicht mehr gelingt. Bei mittlerweile sechs Niederlagen in Serie ist das Selbstvertrauen der jungen Hechte zwar angeschlagen, der Kampfgeist im Team ist aber zweifelsohne noch vorhanden. Solange die theoretische Chance auf den Klassenerhalt besteht, wird es dafür auch alles tun und um jeden Sieg kämpfen. Dass man auch Play-off-Kandidaten besiegen kann, haben die Erfolge gegen Trier, Heidelberg und Köln gezeigt. Allerdings muss Baunach es schaffen, in der Abwehr endlich wieder den nötigen Zugriff zu bekommen und auch im Reboundduell entsprechend dagegenzuhalten. Außerdem setzen sie diesmal wieder auf eine gut gefüllte "Blaue", da sich der Spieltermin am Samstag nicht mit Brose Bamberg überschneidet. Ebenfalls aus diesem Grund könnten alle Spieler zur Verfügung stehen. red