Franca Saar in der nationalen Spitze

Zum 30. Mal hat in Verden (Niedersachsen) das Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter stattgefunden. Im Rahmen eines nationalen Hallenreitturniers, der "VER-Dinale", wird der Nachwuchs gezielt gesichtet und gefördert. Teilnahmeberechtigt am Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter sind jeweils 20 Reiter im Alter von 16 Jahren und jünger. Der Weg nach Verden führt über fünf Sichtungsturniere, verteilt über Deutschland, und einen Auswahllehrgang beim Bundestrainer Peter Teeuwen in Warendorf (Nordrhein-Westfalen).

Beide Hürden hat die 13-jährige Franca Saar aus Drosendorf erfolgreich gemeistert. Als drittbeste Teilnehmerin des Sichtungsturniers in Böblingen wurde sie für den Auswahllehrgang nominiert. Aus ganz Deutschland durften 32 Ponyreiter teilnehmen, von denen der Bundestrainer dann 21 ins Finale nach Verden schickte.

Mit dabei Franca Saar. Die Schülerin der neunten Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums in Bamberg nahm als einzige Starterin aus Bayern den weiten Weg von knapp 600 km auf sich. Und es hat sich für sie gelohnt. Die talentierte Springreiterin schaffte es als eine der Jüngsten, sich in beiden Prüfungen zu platzieren, was seit fünf Jahren keinem bayerischen Reiter mehr gelungen ist.

Im ersten Springen, einer Stilspringprüfung der Klasse L (Höhe 1,20 m) mit Standardanforderungen, wurde sie Dritte und erhielt eine weiße Schleife. In der Finalprüfung, ein Stilspringen der Klasse M* (Höhe 1,25 m) mit Standardanforderungen erreichte sie den siebten Platz und wurde bei der Siegerehrung unter den Klängen der Nationalhymne mit einer grünen Schleife belohnt. Entscheidend ist in diesen Springen nicht die Zeit, sondern der Stil und das Erfüllen der Standardanforderungen, wie fliegender Galoppwechsel an einer vorgegebenen Stelle oder das Einhalten einer bestimmten Anzahl von Galoppsprüngen zwischen den Hindernissen, aber auch das Durchparieren zum Trab und das Einspringen im Trab in eine Kombination.

Der Bundestrainer lobte Franca Saars Ritt als sichere Runde mit klarer Vorgabe durch den Reiter. Weiter erklärte er, dass die beiden Standardparcours stilistisch gutes Reiten fordern, bei dem es auch um flüssiges Vorwärts bei passendem Rhythmus geht. Das haben die Nachwuchsreiter hier super gelöst und dem Publikum im Finale allerbesten Ponyspringsport geboten.

Dieses Finale war erst das dritte M-Springen der Ponyreiterin. Ihr erster Start in dieser anspruchsvollen Höhe war zuvor beim Landesponyturnier, wo nur bayerische Reiter starten. Franca Saar wurde hier auf Anhieb Vierte. Weiter ging es beim süddeutschen Ponychampionat in Biblis. Von 57 Reitern aus sieben Bundesländern schafften 24 Starter den Einzug ins Finale, ein M*-Springen mit Stechen. Hier erreichte die junge Drosendorferin Platz 5 und war Zweitbeste aus Bayern. Die beiden M-Platzierungen von der süddeutschen Meisterschaft und vom Bundesnachwuchschampionat zählen von den Ranglistenpunkten bereits in die Saison 2018. Ein sehr guter Start für Franca Saar, die die Saison 2017 mit dem dritten Ranglistenplatz der bayerischen Ponyspringreiter beendete.