FC Oberhaid ist Kreismeister

Neuer Hallenfußball-Kreismeister der Herren und Nachfolger des letztjährigen Titelträgers DJK Stappenbach wurde der FC Oberhaid. Der Tabellensechste aus der Bezirksliga Oberfranken West bezwang im Finale den VfR Katschenreuth, Neunter der Bezirksliga Ost, mit 3:1.

Den dritten Platz erkämpfte sich die junge Truppe des USC Bayreuth. Die technisch versierten Studenten aus der Wagnerstadt hielten im Spiel um die Bronzemedaille den Kreisklassen-Vierten SV Weidenberg mit 1:0 nieder. Die drei bestplatzierten Mannschaften sind startberechtigt bei der Bezirksmeisterschaft am Sonntag, 21. Januar, in der Kronacher Dreifach-Turnhalle. Das Organisationsteam des TSV Burgebrach hatte die Großveranstaltung in der Windeckhalle vor 350 Zuschauern hervorragend ausgerichtet.

Nach Abschluss der Vorrunde lagen in der Gruppe 1 mit jeweils zwei Punkten Vorsprung vor dem Rangdritten DJK Stappenbach der FC Oberhaid und der USC Bayreuth auf den beiden ersten Plätzen. Das Kreisklassen-Schlusslicht TSV Trebgast ist bei 0:18 Toren ohne Zähler geblieben.

In der Gruppe 2 gewann der VfR Katschenreuth alle vier Partien. Mit fünf Punkten Rückstand folgte der SV Weidenberg auf Platz 2. Beim 1:1 gegen den SV Bavaria Waischenfeld holte der Landesligist SV Memmelsdorf seinen einzigen Punkt.



Halbfinale

VfR Katschenreuth -

USC Bayreuth 4:2

Der VfR Katschenreuth hatte einen optimalen Start und ging bereits nach 50 Sekunden durch Sebastian Hoffmann in Führung. Hannes Michel legte in der 5. Min. mit dem 2:0 nach. Jean Both markierte für den USC das Anschlusstor, aber kurz darauf stellten die Fußballer aus dem kleinen Kulmbacher Stadtteil durch Christopher Weggel den alten Vorsprung wieder her. Die Bayreuther Jungspunde kamen durch Johannes Wetzstein nochmals auf 2:3 heran, doch Christopher Weggel machte mit dem 4:2 für den VfR den Einzug in das Endspiel klar.



FC Oberhaid -

SV Weidenberg 3:0

Zum Erstaunen der Zuschauer hielt der Kreisklassist SV Weidenberg im ersten Durchgang gut mit. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende konnte dann die Oberhaider Fangemeinde jubeln. Dennis Dotterweich schoss sein Team in Führung. In der Schlussphase der Partie legte der überragende FC-Hallenspezialist Marcel Kutzelmann mit zwei Treffern nach. Das 3:0 war sein neuntes Tor bei diesem Turnier.



Spiel um Platz 3

SV Weidenberg -

USC Bayreuth 0:1

Beide Mannschaften starteten recht verhalten und wollten offenkundig einen vorzeitigen Rückstand vermeiden. Mit zunehmender Spieldauer gab es beiderseits aussichtsreiche Torgelegenheiten. Dreieinhalb Minuten vor der Schlusssirene schoss Björn Kemmer die Bayreuther in Führung. Kurz vor dem Ende verzog der Weidenberger Jörn Diekmann die Kugel um Haaresbreite. Die Uni-Fußballer gewannen leistungsgerecht und qualifizierten sich mit der Bronzemedaille für die Bezirksmeisterschaft.



Endspiel

FC Oberhaid -

VfR Katschenreuth 3:1

Das Bezirksliga-Duell West gegen Ost verlief drei Minuten lang ohne Tore. Dann vergab zunächst Tobias Pistor eine gute Chance für Katschenreuth. Julian Schonert brachte auf der Gegenseite das Leder zur Oberhaider Führung im VfR-Kasten unter. Wenig später glich Christopher Weggel aus. Fünf Minuten vor Schluss donnerte Marcel Kutzelmann die Kugel zum 2:1 in die Maschen. Der Top-Torjäger setzte mit dem 3:1 und seinem elften Turnier-Treffer den Schlussstrich unter ein spannendes Finale, das die "Blauhemden" verdient für sich entschieden.



Die Erebnisse



GRUPPE 1

USC Bayreuth - TSV Burgebrach 2:1

FC Oberhaid - TSV Trebgast 8:0

TSV Burgebrach - DJK Stappenbach 1:1

TSV Trebgast - USC Bayreuth 0:1

DJK Stappenbach - FC Oberhaid 1:0

TSV Burgebrach - TSV Trebgast 4:0

DJK Stappenbach - USC Bayreuth 0:1

FC Oberhaid - TSV Burgebrach 4:1

TSV Trebgast - DJK Stappenbach 0:5

USC Bayreuth - FC Oberhaid 1:2

1. FC Oberhaid 4 14:3 9

2. USC Bayreuth 4 5:3 9

3. DJK Stappenbach 4 7:2 7

4. TSV Burgebrach 4 7:7 4

5. TSV Trebgast 4 0:18 0



GRUPPE 2

Weidenberg - Bav. Waischenfeld 0:0

Memmelsdorf - VfR Katschenreuth 1:2

Bav. Waischenfeld - TSC Bamberg 1:0

VfR Katschenreuth - Weidenberg 2:1

TSC Bamberg - SV Memmelsdorf 2:1

Waischenfeld - VfR Katschenreuth 1:2

TSC Bamberg - SV Weidenberg 1:2

Memmelsdorf - Bav. Waischenfeld 1:1

VfR Katschenreuth - TSC Bamberg 2:0

SV Weidenberg - Memmelsdorf 1:0

1. VfR Katschenreuth 4 8:3 12

2. SV Weidenberg 4 4:3 7

3. Bavaria Waischenfeld 4 3:3 5

4. TSC Bamberg 4 3:6 3

5. SV Memmelsdorf 4 3:6 1



HALBFINALE

VfR Katschenreuth - USC Bayreuth 4:2

FC Oberhaid - SV Weidenberg 3:0



SPIEL UM PLATZ 3

SV Weidenberg - USC Bayreuth 0:1



ENDSPIEL

FC Oberhaid - VfR Katschenreuth 3:1