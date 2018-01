FC Oberhaid holt nach dem Kreistitel auch die Bezirksmeisterschaft

Zehn Fußballmannschaften aus dem Bezirk Oberfranken ermittelten am Sonntag in der Kronacher Dreifachhalle den neuen Futsal-Bezirksmeister. Die Tribüne war mit rund 450 Zuschauern sehr gut gefüllt. Sieger wurde der FC Oberhaid, der sich somit für das Landesfinale am kommenden Samstag in Bad Neustadt an der Saale qualifiziert hat. Die Gruppenauslosung für diese bayerische Hallenmeisterschaft findet schon am Montag statt.

Aus den drei oberfränkischen Spielkreisen hatten sich die ersten drei der jeweiligen Futsal-Hallenkreismeisterschaft qualifiziert, darunter die Oberhaider als Meister des Spielkreises 1.. Das Feld wurde durch die TuS Schauenstein als Futsal-Bezirksmeister 2017 vervollständigt.



Siege über zwei Landesligisten

Nicht die Landesligisten TSV Sonnefeld und SV Mitterteich und auch nicht der hoch gehandelte Uni-Sportclub aus Bayreuth buchte in der Gruppe B das erste Halbfinal-Ticket, sondern der FC Oberhaid, der beide Landesligisten knapp bezwang und gegen den FC Waldstein wenig Mühe hatte. Den zweiten Platz sicherte sich der TSV Sonnefeld durch ein klares 5:1 gegen Waldstein. Der USC Bayreuth hätte danach noch deutlicher gegen Mitterteich gewinnen müssen, kassierte aber eine Niederlage und fiel auf Platz 4 zurück.

Im ersten Halbfinale gelang dem TSV Sonnefeld gegen Mönchröden die Revanche für die Niederlage im Kreispokalfinale. Durch einen Doppelpack von Civelek zog der Landesligist mit 2:0 ins Finale ein.



Vom Punkt aus besser

Der Endspielgegner musste im Sechs-Meter-Schießen ermittelt werden, denn nach zwölf Minuten und einem Pfostenschuss für Katschenreuth stand es 0:0. Vom Punkt hatte der FC Oberhaid die besseren Nerven und setzte sich mit 3:1 durch. Platz 3 belegte schließlich der TSV Mönchröden, der den VfR Katschenreuth durch einen Treffer von Jannik Späth mit 1:0 bezwang.

2:2 stand es im Finale nach den zwölf Minuten der regulären Spielzeit. Die Oberhaider gingen in Führung, doch der TSV Sonnefeld drehte die Partie, ehe in der Schlussminute noch der Ausgleich fiel. Im Sechs-Meter-Schießen trafen die ersten acht Schützen, ehe ein Sonnefelder vergab. Diese Chance ließ sich der FC Oberhaid nicht nehmen, gewann das Sechs-Meter-Schießen mit 5:4 und die Partie mit 7:6.

Für die drei besten Mannschaften lohnte sich ihr Erfolg auch finanziell. Der Sieger erhielt 500 Euro, der Vizemeister 300 Euro und der Dritte immerhin noch 200 Euro. red