FC Oberhaid gewinnt Premiere des Domreitercups

In einem hochklassigen Finale, das bis ins Neunmeterschießen ging, sicherte sich der Fußball-Bezirksligist FC Oberhaid den Turniersieg beim ersten Domreitercup, den der FC Eintracht Bamberg in der Rattelsdorfer Abtenberghalle organisierte. Acht Mannschaften waren am Start. Bester Torhüter der Turniers wurde der Bamberger Fabian Dellermann, den Titel des besten Torschützen teilten sich Christopher Sowinski (SV Memmelsdorf) und Jonas Reinfelder (DJK Gaustadt).

In der Gruppe A setzte sich in der Vorrunde der Gastgeber FC Eintracht Bamberg durch. Nach einem Sieg gegen den TSV Schammelsdorf und einer Niederlage gegen den Bezirksligisten SV Jena-Zwätzen aus Thüringen ging es im letzten Vorrundenspiel gegen die "Traditionself" des FC Eintracht um den Gruppensieg. In einer spektakulären Partie in der gut gefüllten Abtenberghalle, in der die Traditionself die besseren Chancen hatte, gelang Pascal Nögel der entscheidende Treffer zum 1:0 für die erste Mannschaft.

In der Gruppe B marschierte der SV Memmelsdorf ohne Verlustpunkt durch die Vorrunde. Da drei Mannschaften mit jeweils drei Punkten abschlossen, musste eine Sondertabelle entscheiden. Hier lautete dann die Reihenfolge FC Oberhaid vor der DJK Gaustadt und dem TSV Scheßlitz.

Im ersten Halbfinale traf die derzeit wohl beste Hallenmannschaft der Region, der FC Oberhaid, auf den Gastgeber. Die Bamberger erspielten sich, angepeitscht durch ihre lautstarken Fans, zunächst leichte Vorteile, ehe die Oberhaider mit schnellen Gegenstößen die entscheidenden Treffer erzielten und sich mit noch deutlich mit 3:0 durchsetzen.

Ebenso packend war das zweite Halbfinale zwischen dem SV Memmelsdorf und dem TSV Schammelsdorf. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie setzte sich die Truppe von Dominik Kauder durch ein Tor in der letzten Spielminute durch Robin Herbst mit 1:0 durch.

Im Spiel um Platz 7 erkämpfte sich der TSV Scheßlitz einen verdienten 4:1-Sieg gegen den SV Jena-Zwätzen. Den fünften Platz sicherte sich die Traditionself des FC Eintracht Bamberg in einem wahren Fußballfest gegen die DJK Gaustadt. Jürgen Pfister, Thomas Dotterweich, René Finnemann, Alex Deptalla und Christoph Kaiser hießen dabei die Schützen auf Seiten der Bamberger, die mit ihrem gelungenen Kombinationsspiel für Begeisterung auf den Rängen sorgten.

Im "kleinen Finale" zwischen dem FC Eintracht und dem SV Memmelsdorf merkte man beiden Mannschaften an, dass sie nicht gewillt waren, dieses Platzierungsspiel "abzuschenken". Zahlreiche feine Einzelaktionen sorgten für einen 3:3-Zwischenstand, ehe sich die Rot-Weißen den Sieg durch ein Tor von Tobias Weber sicherten.

Das Finale war - wie die meisten Spiele der Veranstaltung - Hallenfußball auf hohem Niveau. Beide Teams tasteten sich zu Beginn ab, ehe Julian Schonert die Oberhaider in Führung brachte. Schammelsdorf hielt dagegen und erzielte eine Minute vor Ende durch Michael Pitzer den Ausgleich. Damit ging es ins Neunmeterschießen, das die Oberhaider mit 4:3 für sich entschieden. red