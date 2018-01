FC Eintracht verlängert mit Hutzler

Der FC Eintracht Bamberg hat wichtige Personalentscheidungen auf den Trainerstellen getroffen. "Unser Ziel war es dabei, den kontinuierlichen Weg des Vereins der letzten Monate auch im Trainerteam fortzusetzen und dabei gleichzeitig weiter an unseren sportlichen Zielen zu arbeiten", fasst Vorstandsmitglied Sascha Dorsch die Planungen zusammen. Ein Baustein ist dabei Cheftrainer Michael Hutzler. Mit ihm hat sich der Tabellenführer der Bezirksliga Oberfranken West auf eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages verständigt: "Nicht nur unsere jungen Spieler, auch Michael Hutzler hat in den letzten Wochen einige Anfragen von anderen - auch höherklassigen - Vereinen bekommen. Klar, unser aktueller Erfolg weckt auch woanders Begehrlichkeiten", so Dorsch. Umso mehr Zufriedenheit herrscht bei ihm daher, dass Hutzler gleich um zwei Jahre bis 2020 verlängert hat. Konstanz gibt es auch auf dem Position des Torwarttrainers. Christian Cana wird auch in der neuen Saison die FCE-Keeper betreuen. Dagegen wird Hutzler ab der neuen Saison nicht mehr als Co-Trainer von Christian Ott unterstützt. Der 30-Jährige wird, wie bereits gemeldet, Spielertrainer beim Kreisklassisten FC Röbersdorf. Wer Ott als Co-Trainer nachfolgt, wird sich in den nächsten Tagen klären. Erste Gespräche wurden auch mit den Spielern geführt. Erste Ansprechpartner der Verantwortlichen waren dabei die U19-Spieler, die nach dieser Saison in den Herrenbereich wechseln.