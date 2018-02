FC Eintracht Bamberg verteidigt Titel

Im Finale um die Futsal-Bezirksmeisterschaft der Fußball-D-Junioren bezwang der FC Eintracht Bamberg im Finale die JFG Grün-Weiß Frankenwald mit 3:0 und sicherte sich im Kronacher Schulzentrum den Sieg. Die Bamberger waren als Titelverteidiger angereist und mit einer 0:2-Niederlage gegen den späteren Endspielgegner ins Turnier gestartet. Sie steigerten sich dann aber deutlich und haben sich als Bezirksmeister für die bayerische Futsal-Meisterschaft am 3. März in Weißenburg/Mittelfranken qualifiziert.

Nach den A- und B-Junioren sind die D-Junioren die dritte Mannschaft des FC Eintracht Bamberg, die sich in diesem Jahr für die "Bayerische" qualifiziert hat. Ein Beleg für die herausragende Arbeit im Juniorenbereich beim FCE und eine weitere Empfehlung für die Bewerbung um das Nachwuchsleistungszentrum des BFV.

Zehn Mannschaften aus den drei oberfränkischen Spielkreisen hatten sich qualifiziert und zeigten spannenden und technisch anspruchsvollen Futsal-Sport, wie Bezirksjugendleiter Klaus Schmalz bei der Siegerehrung betonte.

In zwei Vorrundengruppen wurden die Halbfinalisten ermittelt. In der Gruppe B setzte sich die SpVgg Oberfranken Bayreuth vor dem FC Coburg, JFG Deichselbach-Regnitzau, dem SC Sylvia Ebersdorf und der SG Tirschenreuth durch.

In der Gruppe A belegte der FC Eintracht Bamberg hinter der JFG GW Frankenwald den zweiten Platz. In der Gruppenphase verloren die U13-Junioren des FC Eintracht Bamberg das Auftaktmatch gegen die Frankenwäldler. Anschließend folgten Siege gegen die SpVgg Bayern Hof (2:0) und die JFG Höllental (6:0). Zum Ende der Vorrunde gab's ein 1:1 gegen die SG TV Ebern.

Im ersten Halbfinale schlug die JFG GW Frankenwald den FC Coburg mit 3:1. Im zweiten Halbfinale revanchierte sich der FC Eintracht Bamberg für die Niederlage im Sechs-Meter-Schießen bei der Hallenkreismeisterschaft in Burgebrach und schlug die SpVgg Oberfranken Bayreuth dank der Treffer von Yannik Rutkowski und Ludwig Heublein mit 2:1.

Im kleinen Finale behielt die SpVgg Oberfranken Bayreuth gegen den FC Coburg die Oberhand. Im Finale dominierten die U13-Junioren des FC Eintracht Bamberg mit hochklassigem Hallenfußball und besiegten die JFG GW Frankenwald am Ende deutlich mit 3:0. Das erste Tor erzielte Ludwig Heublein für die Bamberger (8.), die danach nichts mehr anbrennen ließen und durch Mauricio Alves (11.) und Felix Müller (12./Sechsmeter) alles klar machten.

Dadurch sicherte sich der FC Eintracht Bamberg wie im Vorjahr den Titel des Hallen-Bezirksmeisters und die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft.