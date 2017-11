Favoriten siegen in Kemmern

Kemmern gewinnt Teamwertung





Zum neunten Mal fand der Kuckuckslauf in Kemmern statt. Bei bestem Laufwetter kamen bei den fünf Läufen insgesamt 555 Teilnehmer ins Ziel, davon 248 im Hauptlauf über zehn Kilometer. Neben dem großen Zuspruch auf der Strecke, den sich der Lauf über die letzten Jahre erarbeitet hat, säumten auch wieder viele Zuschauer den Streckenrand und feuerten jeden Teilnehmer an. Die Cheerleader aus Litzendorf und zwei Trommlergruppen heizten zusätzlich die Stimmung an. Dass der Lauf auch in diesem Jahr wieder stark besetzt war, zeigt die Tatsache, dass insgesamt 48 Teilnehmer im Hauptlauf die 40-Minuten-Marke unterboten.Höhepunkt war der BMW-Sperber-Hauptlauf über zehn Kilometer. Ihren Favoritenrollen wurden dabei Konstantin Wedel (LAC Quelle Fürth) und Anja Scherl (LG Regensburg) gerecht. Wedel gewann in 30:27 Min. (1. MHK) klar vor Maximilian Kolesch (TV Ochsenfurt, 33:39/2. MHK) und Sven Starklauf (DJK SC Vorra, 33:50/1. M35). Olympionikin Scherl (1. W30) setzte sich nach einer längeren Verletzungspause bei den Frauen durch. In 34:30 Min. knackte sie den Streckenrekord um fast zwei Minuten und positionierte sich auch im Gesamteinlauf auf Rang 6 weit vorne. Zweite Frau wurde Ingalena Schömburg-Heuck (LG Stadtwerke München) in 35:57 Min. (2. W30), während Anna Schmidt von der LAC Quelle Fürth in 37:13 (1. WHK) das Podium komplettierte.In der Teamwertung bei den Frauen war indes der SC Kemmern nicht zu schlagen: Die beiden ersten Plätze gingen hier an die Gastgeberinnen, auf Rang 3 kam das Team der LG Forchheim. Die Mannschaftswertung bei den Männern ging an den DJK SC Vorra, die sich in der Zeitaddition der schnellsten drei Läufer mit 41 Sekunden Vorsprung vor der LG Bamberg durchsetze. Dritter wurde der TV 1848 Coburg mit etwas mehr als vier Minuten Rückstand.Vorjahressiegerin Anna Hirt (LG Bamberg) gewann die Altersklasse weibliche Jugend U18 in 40:33 Min., während in der WJ U20 Cosima Gundermann von der LG Forchheim in 44:06 Min. siegte. In der W35 sicherte sich Lokalmatadorin Carmen Schlichting-Förtsch vom SC Kemmern den Sieg in 41:49 Min. In der W40 gewann Manuela Glöckner (TSV Ebermannstadt) in 42:32 Min., während in der W45 nach 45:45 Min. für Tanja Neubauer (TV 1848 Coburg) der Sieg unter Dach und Fach war. Mit Christine Schrenker gewann einen weitere Coburger Läuferin die W50 in 45:29 Min. Die W55 war eine klare Angelegenheit für Kerstin Sures (DJK SC Vorra) in 49:25 Min. Gleiches galt für Gerlinde Wahl (TSV Neuhaus/Aisch) in der W60 mit einer Zeit von 50:52 Min. Eine knappe Angelegenheit war der Sieg in der W65 für Edith Grasmann (SVG Ruhstorf/Rott) in 53:27 Min. mit nur vier Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Einen weiteren Erfolg für den Gastgeber erlief Sibylle Vogler vom SC Kemmern in der Altersklasse W70 in 52:25.Auch in den männlichen Nachwuchsklassen wurde schnell gelaufen: So blieben sowohl der Sieger der MJ U18, Kristof Kalocsai (TV 1848 Coburg, 38:12), als auch der U20, Jan Eyring (SV Frankenheim, 36:42), deutlich unter der 40-Minuten-Marke. In der M30 gewann Chris Dels (IFA Nonstop Bamberg) in 34:18 Min., während in der M40 der Sieg Marco Sahm (LG Bamberg) in 35:30 Min. nicht zu nehmen war. Christian Schlapp (DJK SC Vorra) belegte in der M45 den ersten Platz in 36:33 Min. In der M50 lag mit Berthold Krug in 38:18 Min. ein Läufer von MaliCrew ganz vorne.Einen Sieg für den TSV Scheßlitz erlief Michael Leicht in der M55 in 38:40 Min. Für die LG Stadtwerke München war Franz Mayer-Gebhart in der M60 in 40:56 Min. erfolgreich. Eine klare Sache war die M65 für Manfred Dormann (TV Bad Brückenau) in 42:01 Min. mit mehr als drei Minuten Vorsprung. Viel Respekt verdienten auch die Leistungen in den beiden höchsten Altersklassen: In der M70 gewann Reinhard Zimmermann vom TSV Sonnefeld in 51:48 Min., in der M75 war Helmut Müller vom FSV Großenseebach der Sieg (45:57) nicht zu nehmen.Eröffnet wurde der Kuckuckslauf traditionell mit den Sport-Wagner-Schülerläufen der Altersklassen U10/U12 über eine Pendelstrecke von 1,3 Kilometern. Die Sieger, U10 weiblich: Lisa Barth (ohne Verein) 5:35 Min.; U12 weiblich: Theresa Andersch (LG Bamberg) 4:43; U10 männlich: Anton Kasimir Schulze (TV 1848 Coburg) 5:00; U12 männlich: Simon Nanke (TSV Neunkirchen am Brand) 4:19.Die Nachwuchsklassen U14 und U16 waren im Rahmen des Brauerei-Wagner-Hobby- und Firmenlaufs über vier Kilometer am Start. Hier gewann in der U14 weiblich Anna Barth (SV Bamberg) in 16:13 Min., während in der U16 Anna Gonnert vom TSV Westheim in 18:22 Min. siegreich war. In der U14 männlich gewann Jan Pluta (DJK Eggolsheim) in 14:41 Min. und wurde zudem auch Gesamtschnellster. Die U16 indes war eine klare Angelegenheit für Matyas Kalocsai (TV 1848 Coburg, 15:26).Schnellster bei den Männern über vier Kilometer war Matthias Türk (TDM Bamberg) in 14:55 Min. vor Janusz Pluta (DJK Eggolsheim, 15:10) und Mark Thüring (SV Edelweiß Crock, 15:21). Bei den Frauen war Alina Beierlieb (LG Veitenstein) in 17:22 Min. ganz vorne, ihr folgten Laura Olbermann (ohne Verein) in 18:22 Min. und Elena Pluta (DJK Eggolsheim) in 18:40 Min.Die Firmenwertung in Kemmern gewann die Bayernwerk SG Franken e.V. in der Besetzung Bernd Weidner, Carsten Gleich, Thomas Richter, Katja Zapf, vor Gelis Blumenstube mit Matthias Will, Jürgen Raab, Christian Reus, Angelika Nix und der Bayerischen-Geschäftsstelle Bamberg mit Tobias Wagner, Barbara Ott, Kathrin Ott und Markus Bauer. Die selbe Anfeuerung wie die "Großen" beim abschließenden Hauptlauf erfuhren in der Folge auch die 95 Teilnehmer beim VR-Bank Bamberg-Bambini-Lauf (Jahrgänge 2010 und jünger) über 400 m. Wie schon die vorangegangenen Auflagen des Kemmerner Kuckuckslaufes ging auch diese reibungslos über die Bühne, was nicht zuletzt ein Verdienst des Organisationsteams der Running-Abteilung des SC Kemmern um den Initiator Klaus Ge uß und der vielen freiwilligen Helfer ist. Weitere Ergebnisse gibt es im Internet unter www.kemmerner-kuckuckslauf.de