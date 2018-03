Favorit in Wildensorg

Zum Auftakt nach der Winterpause empfangen die Fußballer des SV Memmelsdorf (6.) in der Landesliga Nordost am heutigen Samstag (16 Uhr) den ASV Veitsbronn-Siegelsdorf (15.). Da der Platz in der Memmelsdorfer Schmittenau unbespielbar ist, wird dieses Heimspiel auf der Rudi-Ziegler-Sportanlage der DJK Don Bosco Bamberg in Wildensorg ausgetragen. Der ASV Veitsbronn spielte eine durchwachsene Vorbereitung, gewann lediglich einen Test mit 2:0 gegen den SC Adelsdorf. Auch der SVM spielte eine mittelmäßige Vorbereitung, erzielte jedoch gegen die Bayernligisten SpVgg Jahn Forchheim (1:1) und DJK Bamberg (1:0) Achtungserfolge.

Der ASV steht beim SV Memmelsdorf unter Druck. Mit nur drei Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz befinden sich die Gäste mitten im Abstiegskampf und benötigen dringend jeden Zähler. Auswärts läuft es bis jetzt bei den Gästen alles andere als optimal, holten sie in der Fremde doch erst sechs Punkte. Auch beim SVM dürften die Trauben für den ASV hoch hängen.Der ASV Veitsbronn trifft auswärts pro Spiel nur einmal im Durchschnitt ins gegnerische Gehäuse.

Fatal wäre es nun, dem Gast mit Überheblichkeit zu begegnen. Der SV Memmelsdorf belegt den sicheren sechsten Platz und könnte mit einem "Dreier" die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Trainer Rolf Vitzthum und seine Mannschaft können die Rückrunde entspannt angehen. Nach oben dürfte nicht mehr viel gehen, da die Konkurrenten bereits 15 beziehungsweise 23 Punkte Vorsprung haben, und nach hinten beträgt der Vorsprung elf Zähler auf den ersten Relegationsplatz. Um die letzten Zweifel aus dem Weg zu räumen in Sachen Klassenerhalt, sollten die Memmelsdorfer dieses Spiel wie gewohnt konzentriert angehen, um schnellstmöglich die 40-Punkte-Marke zu erreichen.

Bei einem Sieg winkt dem Heimteam sogar Platz 5. Somit wird Coach Vitzthum seinen Fußballern mit Sicherheit einen guten "Matchplan" mit auf dem Weg geben. Nach einer langen Winterpause dürfen sich die Zuschauer in Wildensorg auf eine interessante Partie freuen.

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller