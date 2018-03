Erstes von zwölf "Endspielen"

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde muss sich die DJK Bamberg in der Fußball-Bayernliga Nord am Samstag (16 Uhr) beim U-23-Team des FC Schweinfurt 05 behaupten, das auf Rang 17 der Tabelle friert und den Rückstand von derzeit fünf Zählern auf die Wildensorger mit dem vierten Saisonheimsieg verkürzen will.

Für die Elf von Trainer Mario Bail, der auch in der kommenden Spielzeit auf der Don-Bosco-Kommandobrücke stehen wird, heißt es, im ersten von insgesamt noch zwölf ausstehenden "Endspielen" im Kampf um den Klassenerhalt nicht nur einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten, sondern vielmehr auch den Grundstock für das angestrebte Erreichen des 13. Tabellenplatzes zu legen, der definitiv ein weiteres Jahr Bayernligafußball unterhalb der Altenburg garantiert.



Vier Eckpfeiler nicht dabei

Allerdings plagen den ehrgeizigen Coach immense Aufstellungssorgen, denn mit Torhüter Julian Glos, den Defensivstrategen Ali Eckert, Nicolas Esparza und Pascal Niersberger stehen vier Eckpfeiler aufgrund ihres Aufenthalts mit der Universitätsauswahl in Argentinien nicht zur Verfügung. Ebenso fehlen werden aus privaten Gründen Benni Leicht und Johannes Rosiwal sowie Henrik Schwinn (erkrankt) und Ralph Thomann (verletzt).

Die letzten Testspielergebnisse dämpfen darüber hinaus den zunächst aufgekommenen Optimismus im DJK-Lager. Ansprechenden Leistungen gegen den Ligarivalen TSV Großbardorf (0:0) sowie Landesligaspitzenreiter TSV Abtswind (2:2) folgten enttäuschende Vorstellungen gegen die Landesligisten FC Lichtenfels (1:3) und SV Memmelsdorf (0:1). Gar von einem Tiefpunkt spricht Bail bezüglich des Auftritts gegen den Bezirksligisten SV Dörfleins (0:1) am letzten Sonntag. "Das war katastrophal, darf nicht passieren, ist es aber", wischt Bail die Fehlleistung beiseite und hofft auf eine deutliche Steigerung: "Großbardorf und Abtswind spielten mit, während unsere anderen Gegner sehr tief standen und für uns schwer zu bespielen waren."



"Unsere Moral stimmt"

Für das anstehende Kellerderby sieht der DJK-Coach dennoch Licht am Horizont: "Unsere Moral stimmt. Wir wollen und müssen als Mannschaft funktionieren, um gegen die super ausgebildeten Schweinfurter eine Chance zu haben." Aufhellende Gesichtszüge und Glättung der Sorgenfalten können die beiden Angreifer Alassane Kane (leicht angeschlagen) und Azizou Zoumbare (erkältet) bei ihrem Trainer hervorrufen, sollten sie einsatzfähig sein und damit die Aussichten auf dringend benötigte Torerfolge erhöhen. Denn trotz der Verpflichtung dieser beiden torgefährlichen Stürmer gelang es den Bail-Schützlingen im bisherigen Saisonverlauf nicht, das bereits im Vorjahr aufgetretene Manko der fehlenden effektiven Chancenverwertung abzustellen. Diese Schwäche kostete bereits im torlosen Vorrundenspiel gegen die "Nullfünfer" wichtige Punkte.

Bail weiß um die Schwere der Aufgabe und will seinen Gastgeber keinesfalls am vorletzten Tabellenplatz bewerten. Denn die Schweinfurter dürften selbstbewusst und hochmotiviert ihre Heimaufgabe in Angriff nehmen, zeigten sie sich doch bei den vier Vorbereitungsbegegnungen gegen Landesligisten von ihrer besten Seite. Gegen Lengfeld (5:2), Schwebenried-Schwemmelsbach (1:0), Euerbach-Kützberg (5:1) und Karlburg (4:0) hielten sie sich nicht nur schadlos, sondern überzeugten ihren 49 Jahre alten Chefanweiser Berthold Göbel (früherer Landesligacoach in Leinach und Bergrheinfeld).



Bail hofft auf Trotzreaktion

Die Stimmung in beiden Lagern könnte vor diesem Abstiegskrimi unterschiedlicher kaum sein. Speziell Mario Bail hofft aber auf eine Art Trotzreaktion seiner Akteure, zu denen die Neuzugänge Simon Allgaier (22 Jahre, vom Südwest-Landesligisten SC Illertissen II) und Niklas Möhrlein (21, vom FC Einheit Rudolstadt, Oberliga Süd des Nordostdeutschen Fußballverbandes) gehören. Im Tor wird Christoph Trunk am Samstag sein Saisondebüt geben.

DJK Don Bosco Bamberg: Stöcklein, Trunk - Allgaier, Fischer, Jessen, Kane, Kettler, Körner, Möhrlein, Schäffler, Schmoll, Sengül, Spies, Strobler, Wunder, Zoumbare