Ersatzgeschwächter TTL Bamberg kämpft Rosenheim nieder

Die Basketballer des Aufsteigers TTL Bamberg (10.) haben ersatzgeschwächt den punktgleichen SB DJK Rosenheim (11.) mit 75:74 bezwungen und zum Abschluss der Hinrunde Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden. Mit einer 66:68-Niederlage bei Hapa Ansbach (6.) verabschiedete sich der TSV Tröster Breitengüßbach (5.) in die Weihnachtspause.

TTL-Coach Rainer Wolfschmitt musste neben David Schmitt auf seinen erkrankten Topscorer Frerik Adriaans verzichten. Zudem gingen Chris Dippold und Kapitän Kilian Hubatschek mit Prellungen an Hand bzw. Knie ins Spiel. Gleich zu Beginn des Spiels verletzte sich auch noch Routinier Michael Lachmann an der Hand, stand aber bis zum Spielende auf dem Feld. Wie sich später herausstellte, brach er sich einen Finger. Die Bamberger erwischten den besseren Start, mit zunehmender Spieldauer agierten die Oberbayern aber im Angriff konzentrierter und punkteten vor allem von der Dreierlinie. Der Rosenheimer Ganapamo (30 Punkte/vier Dreier) traf fast jeden Wurf. 20:26 hieß es nach zehn Minuten. Im zweiten (18:16) und dritten Viertel (20:24) wogte das Spiel hin und her.

Vor allem Chris Dippold und der quirlige Kevin Jefferson hielten den TTL mit gelungenen Aktion im Spiel. Auf den großen Positionen sprangen Hendrik Land und Nils Duckarm für Adriaans in die Bresche und spielten gegen die körperlich überlegenen Oberbayern eine gute Verteidigung. Nach einer Umstellung auf Zonenverteidigung im letzten Viertel gelang es dem TTL, den Rosenheimer Topwerfer Ganapamo aus dem Spiel zu nehmen. Er blieb im letzten Abschnitt ohne Korb. Auf der Gegenseite punkteten jetzt Chris Dippold und Hendrik Land konstant, so dass die Bamberger aufholen konnten und in der 34. Min. die Führung übernahmen. Es entwickelte sich ein Basketball-Krimi. Die Führung wechselte mehrfach, bevor Hendrik Land 30 Sekunden vor dem Ende den TTL mit einem Korbleger wieder mit einem Punkt zum 75:74-Endstand in Führung brachte. Die Rosenheimer bekamen noch zweimal die Chance zu punkten, vergaben jedoch.

TTL Basketball Bamberg: Jefferson (23/3 Dreier), Dippold (14), Land (12), M. Schmitt (11/1), Lachmann (7/1), Hubatschek (6), Duckarm (2), Ulshöfer, Loch, Reichmann

Die Breitengüßbacher um ihre Trainer Ulf Schabacker und Johannes Laub trafen auf Ansbacher, die einen Sahnestart erwischten und nach zweieinhalb Minuten mit 10:0 führten. Das zwang Coach Schabacker zu einer frühen Auszeit. Wagner erzielte daraufhin die ersten Punkte für die Oberfranken, die Roll sofort zur höchsten Ansbacher Führung konterte (13:2). Der TSV war in der Folgezeit besser im Spiel und steigerte sich vor allem in der Defensive. Vorne waren Land und Jörg Dippold erfolgreich. Zwei Dreier von Lorber binnen weniger Sekunden brachten die Gäste auf 20:14 heran. Der Beginn des zweiten Spielabschnittes gehörte wieder den Ansbacher Piranhas. Durch ihre gute Trefferquote von der Dreierlinie zogen sie bis auf 30:17 davon. Erst jetzt fand die Tröster-Truppe wieder ins Spiel zurück. Angeführt von Engel und Jörg Dippold kämpften sie sich auf 25:32 heran. In der 18. Min. war das Spiel beim Stand von 34:30 wieder völlig offen, da die Breitengüßbacher nun besser verteidigten und sich etliche Freiwürfe erarbeiteten. Vier Timo Dippold-Punkte sorgten für das 36:34 zur Halbzeit.

Der Beginn des dritten Viertels war sehr ausgeglichen. Freer, Imberi und Petrovic punkteten für Ansbach, während Jörg Dippold, Engel und Land für Güßbach trafen. Dementsprechend stand es in der 25. Min. 46:43. Heide traf zum Ausgleich. In den letzten drei Spielminuten erzielten die Gäste keine Punkte mehr, weshalb die Mittelfranken bis zum Viertelende wieder auf 52:46 davonziehen konnten. In den Schlussabschnitt starteten die Gastgeber mit einem 5:0-Lauf, so dass der Vorsprung wieder im zweistelligen Bereich lag, 57:46. Diese Führung sollten die Hausherren nicht mehr aus der Hand geben. Zwar kam der TSV durch Engel und Land nochmals näher, doch am Ende stand ein 68:66 für Ansbach auf der Anzeige. kl/fd

TSV Tröster Breitengüßbach: Land (16/1 Dreier), Engel (15/2), J. Dippold (10/1), Lorber (9/3), T. Dippold (8), Heide (4/1), D. Dippold (2), Wagner (2), Nieslon