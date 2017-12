Erfolgsdruck im Advent für die Baunach Young Pikes

Auf ein Neues heißt es für die jungen Hechte aus Baunach in der 2. Basketball-Liga ProA, wenn sie am Samstag (19 Uhr) in der Graf-Stauffenberg-Halle versuchen, gegen den Zwölften aus Paderborn ihren zweiten Sieg in dieser Saison einzufahren. Den braucht das Schlusslicht der Tabelle, will es den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu groß werden lassen.

Die Uni Baskets sind ein Angstgegner für die Baunach Young Pikes. In bisher sechs Aufeinandertreffen gab es bisher nur einen Sieg - bereits in der Saison 2014/15, als noch Spieler wie Marcos Knight und Johannes Thiemann für die Baunacher aufliefen. Die Paderborner spielen in dieser Runde ebenfalls noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Mit vier Siegen haben sie die Abstiegsränge im Nacken. Mit dem Abstiegskampf sind die Baunacher schon seit längerem vertraut. Allerdings macht das letzte Heimspiel Mut, als sie den Favoriten aus Heidelberg mit einer tollen Leistung bezwangen.

Die Paderborner haben ihren Kader in dieser Saison bereits etwas angepasst. Von einem US-Amerikaner haben sie sich bereits wieder getrennt und einen weiteren haben sie wegen Verletzungsproblemen zusätzlich verpflichtet. So geht die Mannschaft von Coach Uli Naechster mit der stattlichen Anzahl von fünf US-Profis an den Start. Topscorer ist der erst kürzlich zum Team gestoßene Etahn O'Day, der zwölf Punkte im Schnitt pro Begegnung erzielt und auch noch mehr als sieben Rebounds abgreift. Devonte Brown und Morgan Grim punkten ebenso zweistellig wie Aufbauspieler Maximilian Kuhle, der jüngst beim 63:69 gegen Hagen der beste Paderborner Werfer war. Mit dem Dreierspezialisten Phillip Daubner geht auch ein ehemaliger Baunacher in seine mittlerweile dritte Saison bei den Ostwestfalen.

Für die Baunacher gilt es, nach den beiden schweren Auswärtsspielen beim Tabellenführer in Crailsheim und in Chemnitz wieder zurück in die Spur zu finden. Mit Kampfgeist und Teamspirit wollen sie versuchen, den Gästen frühzeitig zu zeigen, dass sie ein ebenbürtiger Gegner sind, der alles für den Erfolg tun wird. Da der Kooperationspartner Brose Bamberg am Samstag spielfrei ist, hoffen die Baunacher, alle gesunden Spieler einsetzen zu können, auch Gerard Gomila könnte nach langer Verletzungspause erstmals wieder eingreifen. Für die Fans gibt es kostenlosen Glühwein, solange der Vorrat reicht, für die Kinder Naschereien.